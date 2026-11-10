Trump diz que FBI investiga relação de CEO da Nvidia com suposta espiã chinesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o FBI investiga o relacionamento de Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, com uma empresária suspeita de atuar para a inteligência chinesa.

Em declarações à imprensa na Casa Branca, o republicano disse ter conversado com o executivo na segunda-feira, 9, e afirmou acreditar que ele desconhecia as supostas atividades de espionagem.

"Eu lhe fiz essa pergunta: 'Você tinha alguma ideia de que ela era uma espiã?' Ele disse: 'Eu não tinha ideia de que ela era uma espiã' e eu realmente acredito nele", disse Trump aos repórteres.

Ao mencionar a atuação das autoridades americanas, o presidente declarou: "Eu sei que o FBI está investigando". Ele não informou quando a apuração começou nem detalhou seu alcance.

A China negou as acusações. O Ministério das Relações Exteriores classificou as alegações como "totalmente infundadas, especulativas e destinadas a difamar e caluniar a China".

A Nvidia também contratou uma investigação independente para apurar o caso. A companhia afirmou não ter motivos para acreditar que informações sigilosas da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidas.

Quem é Alice Huang?

Jensen e Alice Huang: apesar do sobrenome, ambos não têm parentesco.

Segundo o jornal The New York Times, autoridades de inteligência dos Estados Unidos suspeitam que Alice Huang, também conhecida como Huang Le, tenha atuado como espiã para Pequim. Apesar do sobrenome, ela não tem parentesco com Jensen Huang.

A empresária ocupou o cargo de diretora-geral da Megaspeed, companhia de Singapura que manteve relações comerciais com a Nvidia. De acordo com o jornal americano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, enviou a integrantes do governo um memorando sobre a proximidade entre o executivo e a suspeita.

Na segunda-feira, as ações da Nvidia recuaram mais de 4%, com uma redução de aproximadamente US$ 250 bilhões em seu valor de mercado.

Huang reconheceu ter sido "infiel" à esposa e pediu desculpas a ela e aos filhos. O executivo afirmou estar "comprometido em proteger a Nvidia e apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos" e disse que colaboraria com a investigação contratada pela empresa.

Trump, por sua vez, manifestou confiança no dirigente. Ao comentar os efeitos do caso, declarou: "Espero que não haja nenhum problema, acredito que ele esteja sofrendo muito".

Questionado sobre quando soube do relacionamento, o presidente respondeu que havia recebido informações "ao longo de um período de tempo", sem apresentar detalhes.

Ação de acionistas e cobrança no Congresso

Huang e a Nvidia também foram alvo, na segunda-feira, de uma ação coletiva apresentada na Califórnia. O processo acusa o executivo e a companhia de fraudar acionistas ao esconder informações sobre o relacionamento com Alice Huang.

Segundo a ação, a empresa fez declarações falsas à imprensa sobre os vínculos entre os dois. O documento afirma que a empresária é uma pessoa "que é suspeita de tentar ajudar no contrabando de produtos da Nvidia para a China".

No Congresso americano, Huang foi chamado para uma reunião conjunta, a portas fechadas, com várias comissões na semana seguinte. Sua presença ainda não estava confirmada.

A carta enviada ao executivo informa que o encontro seria "sobre os protocolos de segurança da Nvidia contra espionagem de adversários estrangeiros e suas interações com uma pessoa que foi publicamente divulgada como agente de inteligência da República Popular da China (RPC): Alice Huang, executiva da Megaspeed".

Chips estão no centro da disputa entre EUA e China

Jensen Huang, CEO da NVIDIA. (Benjamin Fanjoy /Getty Images)

O caso envolve uma empresa cujos produtos ocupam posição central no desenvolvimento da inteligência artificial. As exportações da Nvidia para a China são tratadas por Washington como uma questão de segurança nacional, diante das possíveis aplicações militares e de vigilância da tecnologia.

Fundada em 1993 por Huang e outros dois engenheiros, a companhia começou com o desenvolvimento de chips para jogos. A expansão para a inteligência artificial ampliou sua participação no setor e a colocou entre as empresas de maior valor de mercado do mundo.

O governo americano passou a restringir a venda de parte de seus semicondutores à China. Entre os produtos submetidos a controles estava o H200, por preocupações de que seu uso favorecesse o avanço tecnológico chinês.

Huang se opôs às limitações comerciais, sob o argumento de que a adoção de inteligência artificial no mundo deveria ocorrer com tecnologia americana. Em janeiro, o governo Trump anunciou que permitiria a venda do H200 a clientes chineses, mediante condições.

Outros produtos da Nvidia, como oGB200 Blackwell, continuam impedidos de chegar ao mercado chinês.