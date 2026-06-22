Chanceler do Irã relata progresso em acordo sobre guerra no Líbano

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou nesta segunda-feira, 22, que as negociações entre Teerã e Washington registraram "avanços importantes" para encerrar a guerra no Líbano.

A declaração foi feita após uma nova rodada de conversas realizada na Suíça com mediação de Catar e Paquistão.

Em publicação na rede X, Araqchi atribuiu os progressos à atuação dos dois países mediadores e afirmou que medidas relacionadas ao petróleo iraniano, ativos congelados e planos de reconstrução econômica foram discutidos durante as negociações.

Segundo o chanceler, a redução das tensões no Líbano será o primeiro teste concreto para avaliar o andamento do processo diplomático.

Em comunicado conjunto divulgado pelos governos do Catar e do Paquistão, os mediadores informaram que as delegações dos Estados Unidos e do Irã concordaram em criar um comitê encarregado de desenvolver um roteiro para um acordo definitivo no prazo de 60 dias.

O texto também prevê a continuidade das negociações técnicas ao longo desta semana no complexo de Bürgenstock, nos Alpes suíços, onde ocorreu o encontro de domingo.

As partes decidiram ainda estabelecer um canal direto de comunicação para evitar incidentes e mal-entendidos, especialmente relacionados à navegação comercial no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de petróleo.

Grupo acompanhará cessar-fogo no Líbano

O comunicado dos mediadores informa também a criação de um mecanismo de resolução de conflitos destinado a monitorar o cumprimento da suspensão das operações militares no Líbano.

As conversas ocorrem após a assinatura de um memorando de entendimento entre Washington e Teerã para buscar uma solução diplomática para o conflito iniciado no fim de fevereiro.

Apesar do otimismo demonstrado pelo governo iraniano, alguns dos pontos citados por Araqchi, como flexibilizações ligadas ao petróleo e à liberação de ativos, não foram mencionados no comunicado oficial divulgado pelos países mediadores.

As negociações continuam sendo conduzidas pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

*Com EFE