EUA e Irã aprovam plano para definir acordo final em até 60 dias

Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 05h30.
Os Estados Unidos e o Irã avançaram neste domingo, 21, nas negociações realizadas na Suíça e estabeleceram uma meta de até 60 dias para tentar concluir um acordo abrangente. O encontro também resultou na criação de mecanismos voltados para a continuidade do diálogo e para a redução das tensões no Líbano.
Em comunicado conjunto, Catar e Paquistão, que atuam como mediadores, informaram que a chamada Cúpula do Lago Lucerna ocorreu em um ambiente considerado construtivo. Segundo os países, as conversas registraram avanços e abriram caminho para novas rodadas de negociações técnicas.
As delegações também formalizaram a criação de um Comitê de Alto Nível, previsto em memorando de entendimento assinado anteriormente. O grupo ficará responsável pela supervisão política do processo de mediação. Os chefes das delegações deverão prestar relatórios periódicos ao comitê e coordenar grupos de trabalho dedicados a temas como o programa nuclear iraniano, sanções econômicas e mecanismos para resolução de disputas.
Outro ponto definido foi a criação de uma estrutura de desconflito, mecanismo destinado a evitar confrontos militares, envolvendo Estados Unidos, Irã e Líbano. A iniciativa terá o apoio dos mediadores e busca assegurar o encerramento das hostilidades em território libanês.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações produziram "progressos significativos". Segundo ele, Teerã obteve compromissos relacionados a isenções para exportações de petróleo e petroquímicos, flexibilização de restrições portuárias, liberação de parte dos ativos congelados e elaboração de um plano voltado à reconstrução e ao desenvolvimento econômico.
Em publicação na rede social X, Araghchi classificou o novo mecanismo para o Líbano como o primeiro teste do entendimento alcançado até agora. O chanceler indicou que a continuidade da violência no país pode representar um risco para o avanço das negociações diplomáticas.
A delegação norte-americana foi liderada pelo vice-presidente JD Vance, que chegou à Suíça no domingo após adiar sua viagem em razão de questões logísticas.
Um diplomata dos Estados Unidos que participa das negociações afirmou que as duas delegações permaneceram engajadas durante o encontro. Segundo ele, os trabalhos devem prosseguir com novas discussões técnicas ao longo dos próximos dias.
De acordo com o representante americano, os negociadores analisaram todos os elementos relacionados ao possível acordo nuclear e discutiram formas de transformar os avanços obtidos em bases para futuras etapas da negociação.
Entre os temas abordados estiveram as declarações do Irã sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. O diplomata afirmou que as partes discutiram mecanismos para garantir a livre navegação na região e medidas destinadas a sustentar o cessar-fogo e reduzir tensões no sul do Líbano.
Segundo o memorando assinado pelas partes, Estados Unidos e Irã concordaram em manter o Estreito de Ormuz aberto e sem cobrança de pedágio por pelo menos 60 dias. O documento também prevê esforços para encerrar hostilidades em diferentes frentes, incluindo o conflito envolvendo Israel e o Hezbollah no Líbano.
As negociações ocorreram em meio a um cenário de tensão regional. No sábado, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou a intenção de voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta a ações militares israelenses em território libanês.
As Forças Armadas dos Estados Unidos contestaram a informação e declararam que a passagem marítima continuava aberta. Autoridades americanas também afirmaram que o Irã não exerce controle sobre a hidrovia.
A agência iraniana Tasnim informou que autoridades do país manteriam restrições ao estreito até que fosse alcançado um cessar-fogo no Líbano e houvesse suspensão das sanções relacionadas às exportações de petróleo iraniano.
Em publicação na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã deveria impedir ações de grupos aliados no Líbano, em referência ao Hezbollah. O republicano também advertiu que os Estados Unidos poderiam responder militarmente caso considerassem necessário.
Apesar das declarações de Trump, Vance adotou um tom de confiança em relação ao processo diplomático. O vice-presidente afirmou que existem sinais de avanço em direção ao encerramento das hostilidades no Líbano e destacou o interesse da Casa Branca em construir uma nova fase na relação com a população iraniana.
O representante americano também declarou que uma das prioridades das negociações é garantir o controle do estoque de urânio enriquecido do Irã. Segundo ele, o objetivo é impedir a reconstrução do programa nuclear iraniano e manter instrumentos de pressão econômica caso os compromissos assumidos não sejam cumpridos.
As conversas técnicas devem continuar no resort de Bürgenstock durante a semana. O cronograma definido pelos negociadores prevê a tentativa de conclusão de um acordo definitivo dentro do prazo de 60 dias.
Pelos termos estabelecidos, Estados Unidos e Irã concordam em interromper as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar um período de negociações de dois meses para alcançar um entendimento definitivo sobre o programa nuclear iraniano e a retirada das sanções impostas ao país.
O memorando determina “o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, abrangendo também a ofensiva israelense em território libanês.
Veja a seguir os 14 pontos previstos no entendimento entre os dois países:
Por outro lado, o texto do memorando não estabelece qual será o nível máximo de enriquecimento de urânio permitido ao Irã. De acordo com a emissora norte-americana CNN, a definição sobre o destino do material nuclear iraniano e dos estoques de urânio enriquecido foi deixada para a etapa final das negociações, que deverá ser concluída em até 60 dias.