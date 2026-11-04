Interpretar uma planilha, identificar inconsistências em indicadores e avaliar se uma projeção faz sentido são atividades presentes em diferentes profissões.

Com a incorporação da inteligência artificial às empresas, essas competências passaram a ser utilizadas também para conferir resultados produzidos por sistemas automatizados.

O domínio de informações quantitativas tem relação direta com a remuneração. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) identificou uma associação entre maior proficiência matemática e salários 9% superiores, em média.

O resultado ajuda a entender por que desenvolver habilidades analíticas pode ser relevante para quem busca crescimento profissional.

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O que explica a diferença salarial de 9%?

O dado aparece na Pesquisa de Competências de Adultos de 2023, divulgada pela OCDE em 2024, que avaliou habilidades de trabalhadores em 31 países e economias.

Segundo o estudo, um aumento equivalente a um desvio-padrão na proficiência matemática esteve associado a salários por hora 9% maiores, mesmo após considerar características sociodemográficas e escolaridade.

A avaliação envolveu competências como interpretação de gráficos, compreensão de proporções, cálculos e resolução de problemas quantitativos.

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Por que essas habilidades importam para trabalhar com IA?

Ferramentas como ChatGPT e Microsoft Copilot conseguem auxiliar na organização de informações, na criação de fórmulas e na interpretação de conjuntos de dados.

A qualidade das respostas, porém, depende das informações fornecidas e da capacidade de verificar os resultados.

Uma análise de vendas pode apresentar crescimento expressivo de receita, por exemplo, enquanto a margem de lucro diminui.

Interpretar corretamente os dois indicadores exige compreender conceitos financeiros e relações numéricas.

A IA pode acelerar etapas do trabalho, mas identificar erros, questionar projeções e reconhecer conclusões inconsistentes continua exigindo conhecimento do profissional.

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Como desenvolver competências em dados e IA?

O aprendizado pode começar por três frentes complementares: fundamentos matemáticos, ferramentas de análise e aplicações de inteligência artificial.

Revisar porcentagens, estatística básica e interpretação de gráficos ajuda a construir a base necessária para trabalhar com indicadores.

Na etapa seguinte, Excel, Power BI e linguagens como Python permitem organizar informações, produzir visualizações e identificar padrões.

Ferramentas de IA podem entrar nesse processo para auxiliar na elaboração de fórmulas, explicar códigos e sugerir maneiras de analisar os dados.

O exercício mais útil é aplicar esses conhecimentos a problemas reais da área de atuação, comparando os resultados produzidos com cálculos e informações verificáveis.