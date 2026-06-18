Suíça confirma negociações entre EUA e Irã após assinatura do acordo

As negociações para implementar o acordo entre Estados Unidos e Irã serão realizadas nesta sexta-feira na Suíça, apesar do cancelamento de uma cerimônia formal de assinatura anunciada anteriormente pelo Paquistão.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou nesta quinta-feira que representantes dos EUA, do Irã e dos mediadores, Paquistão e Catar, se reunirão em Bürgenstock, próximo a Lucerna, para as primeiras discussões sobre a aplicação do memorando de entendimento firmado entre os dois países.

A confirmação ocorre após o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, retirar de uma publicação na rede X a referência a uma cerimônia oficial que ocorreria na Suíça para celebrar o acordo.

A mudança aconteceu depois da confirmação de que o memorando já havia sido assinado pelos presidentes dos dois países. Donald Trump formalizou o documento na França, enquanto Masoud Pezeshkian assinou o acordo em Teerã.

O porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, afirmou que não haverá ato presencial de assinatura porque o memorando de 14 pontos já foi ratificado pelos dois líderes.

Apesar disso, as delegações técnicas seguirão para a Suíça para discutir os próximos passos do acordo.

O memorando estabelece o fim imediato das hostilidades e abre um período de 60 dias de negociações para tratar de temas como o programa nuclear iraniano e a suspensão de sanções americanas.

Pelo texto, o Irã se compromete a garantir a livre navegação no Estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos suspenderão o bloqueio naval a portos iranianos.

*Com EFE e AFP