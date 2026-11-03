Em dia de eleição nos EUA, Trump diz ter reconstruído país e exalta política imigratória

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 3, ter reconstruído o país com políticas contra a imigração e a inflação e com a atuação no conflito com o Irã. A declaração à emissora Fox ocorreu durante as eleições legislativas nos Estados Unidos, que definem o controle do Congresso. Pesquisas apontam vantagem do Partido Democrata.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (3) ter reconstruído o país apoiado em uma política rígida contra a imigração, no combate à inflação e no conflito contra o Irã. As afirmações foram feitas por telefone em uma entrevista à emissora Fox, justamente no dia em que ocorrem eleições legislativas decisivas para o futuro de seu governo.

"Temos que manter a grandeza dos Estados Unidos. Agora somos grandes. Há dois anos éramos terríveis", disse Trump no programa "Fox & Friends", poucas horas após o início da votação.

O pleito de meio de mandato define o controle do Congresso americano. De acordo com as pesquisas, o Partido Democrata desponta como favorito para assumir a Câmara dos Representantes, com chances de conquistar também o Senado, acirrando a disputa com o Partido Republicano.

Busca por apoio e cenário internacional

Com índices de popularidade em queda, Trump buscou mobilizar o eleitorado de direita. "Éramos motivo de piada no mundo inteiro", argumentou na entrevista.

"Os líderes de outros países nem sequer nos levavam a sério. Achavam que éramos tolos, e agora estamos por cima. Somos o país mais em voga do mundo. Todo mundo nos respeita. Vamos manter isso e melhorar ainda mais", avaliou o presidente.

Durante seu segundo mandato, o líder americano disse ter conseguido reduzir o fluxo migratório na fronteira com o México. "Quando assumi o cargo, a fronteira estava aberta. Tínhamos milhões e milhões de pessoas entrando em massa, muitos deles criminosos e assassinos", declarou.

Economia e tensões no Estreito de Ormuz

No mesmo período de seu governo, o país entrou em conflito com o Irã, o que impactou o preço da gasolina. Apesar disso, ao abordar a alta nos preços ao consumidor, Trump sustentou que "a inflação está resolvida".

O presidente também afirmou que os Estados Unidos mantêm "controle total" sobre o Estreito de Ormuz, destacando a ação como resultado de um bloqueio naval sobre o Irã. "Está tudo indo bem", disse ele sobre a rota marítima, considerada estratégica para o abastecimento mundial de combustíveis. Anteriormente, o bloqueio do estreito pelo governo iraniano, em retaliação a ataques americanos e israelenses, provocou uma queda na oferta global de gás e petróleo.