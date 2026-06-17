Acordo entre EUA e Irã deixa temas centrais para negociações futuras

Enquanto o tráfego marítimo começa a ser retomado no Estreito de Ormuz e cresce a expectativa pela assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, prevista para sexta-feira, uma versão do documento obtida pela CNN mostra que as questões mais sensíveis do conflito foram deixadas para negociações futuras.

Segundo a emissora americana, que afirma ter tido acesso ao texto por meio de uma autoridade dos EUA, o memorando possui 14 pontos e estabelece apenas medidas iniciais para reduzir as tensões.

O conteúdo também teria sido confirmado por três fontes diplomáticas com conhecimento das negociações.

O documento prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, rota por onde passa parte significativa do petróleo comercializado no mundo, além da retirada de minas navais pelo Irã.

Em contrapartida, os Estados Unidos se comprometem a encerrar o bloqueio a portos iranianos e liberar ativos financeiros iranianos congelados no exterior, mediante autorização do Departamento do Tesouro.

Programa nuclear e sanções ficam para próxima fase

Embora temas como o programa nuclear iraniano, o fim das sanções americanas, a retirada de tropas dos EUA da região e um possível fundo de investimentos para o Irã sejam citados no memorando, o texto não apresenta definições concretas sobre nenhum deles.

A minuta estabelece apenas que essas questões serão discutidas durante a próxima etapa das negociações, que deverá ocorrer ao longo dos próximos 60 dias.

O documento também registra o compromisso de ambos os lados com o fim das hostilidades e o respeito à soberania nacional. No entanto, uma cláusula ressalta que todas as disposições ainda dependerão de confirmação em um acordo definitivo.

A versão do texto reforça declarações feitas pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, que classificou o memorando como um documento genérico e com poucos detalhes.

Ao mesmo tempo, analistas apontam que o Irã conseguiu obter concessões relevantes ao garantir medidas de alívio econômico e ao evitar uma capitulação completa após os ataques americanos e israelenses.

Em relação ao programa nuclear, o texto afirma que Teerã não desenvolverá armas nucleares. No entanto, pontos considerados mais delicados, como o destino do urânio enriquecido e outros aspectos do programa atômico iraniano, permanecem sem definição e serão tratados nas negociações futuras.

*Com O Globo