Suíça confirma adiamento de reunião entre EUA, Irã, Catar e Paquistão

O governo da Suíça confirmou nesta sexta-feira, 19, o adiamento da reunião que reuniria representantes dos Estados Unidos, Irã, Catar e Paquistão para discutir a implementação do acordo de cessar-fogo firmado entre Washington e Teerã.

O encontro estava previsto para ocorrer em Bürgenstock, resort localizado nos Alpes suíços, onde um amplo esquema de segurança já havia sido mobilizado para receber as delegações.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Suíça, apesar do adiamento, os preparativos continuam em andamento.

"Os trabalhos preparatórios pertinentes em Bürgenstock continuam", informou a chancelaria suíça, que reiterou sua disposição para facilitar futuras negociações.

Resort já operava sob forte esquema de segurança

Jornalistas de diversos veículos internacionais viajaram até a região para acompanhar o encontro, embora as autoridades já tivessem informado que não haveria acesso da imprensa às negociações.

Seguindo orientações de segurança, a Suíça havia implementado um plano especial para proteger negociadores e mediadores no complexo turístico de Bürgenstock, localizado às margens do Lago de Lucerna.

O local abriga hotéis de luxo, residências privadas e um centro termal com vista para os Alpes. Sua localização isolada é considerada estratégica para eventos diplomáticos de alto nível.

As autoridades suíças fecharam a única estrada de acesso ao resort e suspenderam temporariamente o funcionamento do teleférico que liga a região à margem do Lago de Lucerna, cerca de 500 metros abaixo.

A polícia instalou postos de controle para limitar a entrada apenas a hóspedes, equipes autorizadas e agentes de segurança. O teleférico permanecerá fechado até a próxima segunda-feira, conforme planejamento anunciado anteriormente.

O resort ganhou projeção internacional em 2024, quando recebeu a Cúpula de Paz para a Ucrânia. O evento reuniu chefes de governo e representantes de 92 países para discutir propostas relacionadas ao futuro do país após a guerra com a Rússia.

O adiamento da reunião entre Estados Unidos e Irã ocorre em meio aos esforços para implementar o memorando de entendimento assinado nesta semana pelos presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian, que abriu caminho para negociações sobre o programa nuclear iraniano e o encerramento das hostilidades no Oriente Médio.

*Com EFE