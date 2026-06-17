EUA apresentam texto completo do acordo de paz com o Irã; veja os 14 pontos previstos

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 17, o conteúdo integral do acordo firmado com o Irã para encerrar o conflito entre os países e permitir a retomada da navegação pelo estreito de Ormuz.

O documento, apresentado na forma de um memorando de entendimento com 14 parágrafos, foi detalhado a jornalistas durante uma teleconferência conduzida por um integrante de alto escalão do governo de Donald Trump.

Embora o acordo tenha sido anunciado neste domingo, 14, o texto completo permaneceu em sigilo até esta quarta-feira. A assinatura oficial está prevista para ocorrer na sexta-feira, na Suíça.

Os principais pontos do acordo

Pelos termos estabelecidos, Estados Unidos e Irã concordam em interromper as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar um período de negociações de dois meses para alcançar um entendimento definitivo sobre o programa nuclear iraniano e a retirada das sanções impostas ao país.

O memorando determina “o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, abrangendo também a ofensiva israelense em território libanês.

Veja a seguir os 14 pontos previstos no entendimento entre os dois países:

Encerramento das hostilidades: Estados Unidos e Irã declaram o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo operações no Líbano. As partes também assumem o compromisso de não iniciar novos confrontos e de respeitar a soberania e a integridade territorial libanesas. Respeito à soberania: Os dois países concordam em não interferir nos assuntos internos um do outro e em preservar suas respectivas integridades territoriais. Negociação de acordo definitivo: Washington e Teerã terão até 60 dias para negociar um acordo final, prazo que poderá ser estendido caso haja concordância entre as partes. Retirada militar e fim do bloqueio naval: Os Estados Unidos se comprometem a suspender o bloqueio marítimo contra o Irã e retirar suas forças da região próxima ao país em até 30 dias após a assinatura do memorando. Reabertura do Estreito de Ormuz: O Irã deverá restabelecer a navegação no estreito em até 30 dias, garantindo a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais durante 60 dias. O governo iraniano também discutirá com Omã e outros países do Golfo Pérsico a futura gestão da rota marítima. Plano de reconstrução econômica: Os Estados Unidos e seus parceiros regionais desenvolverão um programa de reconstrução e desenvolvimento para o Irã, com recursos mínimos previstos de US$ 300 bilhões. Suspensão das sanções: Washington promete encerrar todas as sanções contra o Irã, incluindo medidas aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo Conselho de Governadores da AIEA e restrições unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Compromissos nucleares: O Irã reafirma que não produzirá nem obterá armas nucleares. Os dois governos também negociarão um mecanismo para tratar do urânio enriquecido sob supervisão da AIEA e manterão discussões futuras sobre enriquecimento e outros temas nucleares. Manutenção do cenário atual: Até a conclusão do acordo definitivo, o Irã continuará com sua política nuclear atual, enquanto os Estados Unidos não adotarão novas sanções nem ampliarão sua presença militar no Oriente Médio. Comércio de petróleo: Os Estados Unidos permitirão que o Irã volte a comercializar petróleo e produtos petroquímicos nos mercados internacionais. Liberação de ativos iranianos: Washington se compromete a desbloquear integralmente recursos financeiros e ativos iranianos que estavam congelados ou sujeitos a restrições. Mecanismo de supervisão: As partes criarão uma estrutura de monitoramento para acompanhar o cumprimento do memorando e a implementação do futuro acordo definitivo. Foco das negociações futuras: Após a entrada em vigor das cláusulas 1, 4, 5, 10 e 11, as discussões passarão a tratar exclusivamente dos demais pontos pendentes do acordo. Ratificação internacional: O acordo final deverá ser formalizado por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU no prazo de até 60 dias.

Por outro lado, o texto do memorando não estabelece qual será o nível máximo de enriquecimento de urânio permitido ao Irã. De acordo com a emissora norte-americana CNN, a definição sobre o destino do material nuclear iraniano e dos estoques de urânio enriquecido foi deixada para a etapa final das negociações, que deverá ser concluída em até 60 dias.

Ameaça de novos ataques

Embora os Estados Unidos já tenham formalizado virtualmente o acordo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17 que o documento ainda não está concluído. Durante a manhã, ele se referiu ao texto como um "memorando de entedimento".

O republicano também declarou que uma nova ação militar contra Teerã não está descartada, caso o resultado das negociações futuras relacionadas ao programa nuclear iraniano não atenda às expectativas de Washington.

"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?", disse Donald Trump durante entrevista coletiva na cúpula do G7, na França.

Na mesma ocasião, Donald Trump negou a existência de um fundo de US$ 300 bilhões que teria como objetivo financiar a reconstrução do Irã, classificando a informação como "falso".

Confirmação do acordo de paz com o Irã

Donald Trump, confirmou neste domingo, 14, que o acordo de paz com o Irã está fechado e ordenou a reabertura do Estreito de Ormuz, a rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo e que estava praticamente bloqueada desde o início da guerra.

"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos!", escreveu Trump em seu perfil na rede social Truth Social no fim de semana.

Na mesma publicação, o presidente autorizou a abertura livre de tarifas ("toll free") do Estreito de Ormuz e a retirada imediata do bloqueio naval americano na região.

"Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", afirmou.

A confirmação de Washington veio pouco depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações.

Segundo Sharif, Estados Unidos e Irã declararam o fim "imediato e permanente" das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. "Após conversas intensas, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi ALCANÇADO", escreveu o premiê paquistanês no X.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Ele informou que a cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, e agradeceu o empenho de Washington, Teerã, Catar, Arábia Saudita e Turquia no esforço diplomático.

De acordo com Sharif, com o acordo estabelecido, os mediadores vão facilitar uma série de reuniões ao longo desta semana. Essas discussões de pré-implementação, disse, servirão de base para as conversas técnicas e para a cerimônia de assinatura.