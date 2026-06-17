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EUA apresentam texto completo do acordo de paz com o Irã; veja os 14 pontos previstos

Documento foi divulgado nesta quarta-feira, em meio à participação do presidente americano na cúpula do G7

Donald Trump: presidente dos EUA ameaçou o Irã com novos ataques caso o acordo de paz não seja aceito pela Casa Branca

Donald Trump: presidente dos EUA ameaçou o Irã com novos ataques caso o acordo de paz não seja aceito pela Casa Branca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 17h59.

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O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 17, o conteúdo integral do acordo firmado com o Irã para encerrar o conflito entre os países e permitir a retomada da navegação pelo estreito de Ormuz.

O documento, apresentado na forma de um memorando de entendimento com 14 parágrafos, foi detalhado a jornalistas durante uma teleconferência conduzida por um integrante de alto escalão do governo de Donald Trump.

Embora o acordo tenha sido anunciado neste domingo, 14, o texto completo permaneceu em sigilo até esta quarta-feira. A assinatura oficial está prevista para ocorrer na sexta-feira, na Suíça.

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Os principais pontos do acordo

Pelos termos estabelecidos, Estados Unidos e Irã concordam em interromper as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar um período de negociações de dois meses para alcançar um entendimento definitivo sobre o programa nuclear iraniano e a retirada das sanções impostas ao país.

O memorando determina “o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, abrangendo também a ofensiva israelense em território libanês.

Veja a seguir os 14 pontos previstos no entendimento entre os dois países:

  1. Encerramento das hostilidades: Estados Unidos e Irã declaram o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo operações no Líbano. As partes também assumem o compromisso de não iniciar novos confrontos e de respeitar a soberania e a integridade territorial libanesas.
  2. Respeito à soberania: Os dois países concordam em não interferir nos assuntos internos um do outro e em preservar suas respectivas integridades territoriais.
  3. Negociação de acordo definitivo: Washington e Teerã terão até 60 dias para negociar um acordo final, prazo que poderá ser estendido caso haja concordância entre as partes.
  4. Retirada militar e fim do bloqueio naval: Os Estados Unidos se comprometem a suspender o bloqueio marítimo contra o Irã e retirar suas forças da região próxima ao país em até 30 dias após a assinatura do memorando.
  5. Reabertura do Estreito de Ormuz: O Irã deverá restabelecer a navegação no estreito em até 30 dias, garantindo a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais durante 60 dias. O governo iraniano também discutirá com Omã e outros países do Golfo Pérsico a futura gestão da rota marítima.
  6. Plano de reconstrução econômica: Os Estados Unidos e seus parceiros regionais desenvolverão um programa de reconstrução e desenvolvimento para o Irã, com recursos mínimos previstos de US$ 300 bilhões.
  7. Suspensão das sanções: Washington promete encerrar todas as sanções contra o Irã, incluindo medidas aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo Conselho de Governadores da AIEA e restrições unilaterais impostas pelos Estados Unidos.
  8. Compromissos nucleares: O Irã reafirma que não produzirá nem obterá armas nucleares. Os dois governos também negociarão um mecanismo para tratar do urânio enriquecido sob supervisão da AIEA e manterão discussões futuras sobre enriquecimento e outros temas nucleares.
  9. Manutenção do cenário atual: Até a conclusão do acordo definitivo, o Irã continuará com sua política nuclear atual, enquanto os Estados Unidos não adotarão novas sanções nem ampliarão sua presença militar no Oriente Médio.
  10. Comércio de petróleo: Os Estados Unidos permitirão que o Irã volte a comercializar petróleo e produtos petroquímicos nos mercados internacionais.
  11. Liberação de ativos iranianos: Washington se compromete a desbloquear integralmente recursos financeiros e ativos iranianos que estavam congelados ou sujeitos a restrições.
  12. Mecanismo de supervisão: As partes criarão uma estrutura de monitoramento para acompanhar o cumprimento do memorando e a implementação do futuro acordo definitivo.
  13. Foco das negociações futuras: Após a entrada em vigor das cláusulas 1, 4, 5, 10 e 11, as discussões passarão a tratar exclusivamente dos demais pontos pendentes do acordo.
  14. Ratificação internacional: O acordo final deverá ser formalizado por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU no prazo de até 60 dias.

Por outro lado, o texto do memorando não estabelece qual será o nível máximo de enriquecimento de urânio permitido ao Irã. De acordo com a emissora norte-americana CNN, a definição sobre o destino do material nuclear iraniano e dos estoques de urânio enriquecido foi deixada para a etapa final das negociações, que deverá ser concluída em até 60 dias.

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Ameaça de novos ataques

Embora os Estados Unidos já tenham formalizado virtualmente o acordo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17 que o documento ainda não está concluído. Durante a manhã, ele se referiu ao texto como um "memorando de entedimento".

O republicano também declarou que uma nova ação militar contra Teerã não está descartada, caso o resultado das negociações futuras relacionadas ao programa nuclear iraniano não atenda às expectativas de Washington.

"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?", disse Donald Trump durante entrevista coletiva na cúpula do G7, na França.

Na mesma ocasião, Donald Trump negou a existência de um fundo de US$ 300 bilhões que teria como objetivo financiar a reconstrução do Irã, classificando a informação como "falso".

Confirmação do acordo de paz com o Irã

Donald Trump, confirmou neste domingo, 14, que o acordo de paz com o Irã está fechado e ordenou a reabertura do Estreito de Ormuz, a rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo e que estava praticamente bloqueada desde o início da guerra.

"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos!", escreveu Trump em seu perfil na rede social Truth Social no fim de semana.

Na mesma publicação, o presidente autorizou a abertura livre de tarifas ("toll free") do Estreito de Ormuz e a retirada imediata do bloqueio naval americano na região.

"Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", afirmou.

A confirmação de Washington veio pouco depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações.

Segundo Sharif, Estados Unidos e Irã declararam o fim "imediato e permanente" das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. "Após conversas intensas, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi ALCANÇADO", escreveu o premiê paquistanês no X.

Ele informou que a cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, e agradeceu o empenho de Washington, Teerã, Catar, Arábia Saudita e Turquia no esforço diplomático.

De acordo com Sharif, com o acordo estabelecido, os mediadores vão facilitar uma série de reuniões ao longo desta semana. Essas discussões de pré-implementação, disse, servirão de base para as conversas técnicas e para a cerimônia de assinatura.

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