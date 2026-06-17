EUA apresentam texto completo do acordo de paz com o Irã; veja os 14 pontos previstos

Donald Trump: presidente dos EUA ameaçou o Irã com novos ataques caso o acordo de paz não seja aceito pela Casa Branca
Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 17h59.
O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 17, o conteúdo integral do acordo firmado com o Irã para encerrar o conflito entre os países e permitir a retomada da navegação pelo estreito de Ormuz.
O documento, apresentado na forma de um memorando de entendimento com 14 parágrafos, foi detalhado a jornalistas durante uma teleconferência conduzida por um integrante de alto escalão do governo de Donald Trump.
Embora o acordo tenha sido anunciado neste domingo, 14, o texto completo permaneceu em sigilo até esta quarta-feira. A assinatura oficial está prevista para ocorrer na sexta-feira, na Suíça.Acordo entre EUA e Irã prevê fundo de R$ 1,5 trilhão de investimentos em Teerã
Pelos termos estabelecidos, Estados Unidos e Irã concordam em interromper as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar um período de negociações de dois meses para alcançar um entendimento definitivo sobre o programa nuclear iraniano e a retirada das sanções impostas ao país.
O memorando determina “o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, abrangendo também a ofensiva israelense em território libanês.
Veja a seguir os 14 pontos previstos no entendimento entre os dois países:
Por outro lado, o texto do memorando não estabelece qual será o nível máximo de enriquecimento de urânio permitido ao Irã. De acordo com a emissora norte-americana CNN, a definição sobre o destino do material nuclear iraniano e dos estoques de urânio enriquecido foi deixada para a etapa final das negociações, que deverá ser concluída em até 60 dias.Guerra, vistos e imigração: Irã vive caos logístico após estreia na Copa do Mundo
Embora os Estados Unidos já tenham formalizado virtualmente o acordo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17 que o documento ainda não está concluído. Durante a manhã, ele se referiu ao texto como um "memorando de entedimento".
O republicano também declarou que uma nova ação militar contra Teerã não está descartada, caso o resultado das negociações futuras relacionadas ao programa nuclear iraniano não atenda às expectativas de Washington.
"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?", disse Donald Trump durante entrevista coletiva na cúpula do G7, na França.
Na mesma ocasião, Donald Trump negou a existência de um fundo de US$ 300 bilhões que teria como objetivo financiar a reconstrução do Irã, classificando a informação como "falso".
Donald Trump, confirmou neste domingo, 14, que o acordo de paz com o Irã está fechado e ordenou a reabertura do Estreito de Ormuz, a rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo e que estava praticamente bloqueada desde o início da guerra.
"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos!", escreveu Trump em seu perfil na rede social Truth Social no fim de semana.
Na mesma publicação, o presidente autorizou a abertura livre de tarifas ("toll free") do Estreito de Ormuz e a retirada imediata do bloqueio naval americano na região.
"Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", afirmou.
A confirmação de Washington veio pouco depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações.
Segundo Sharif, Estados Unidos e Irã declararam o fim "imediato e permanente" das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. "Após conversas intensas, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi ALCANÇADO", escreveu o premiê paquistanês no X.
Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026
Ele informou que a cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, e agradeceu o empenho de Washington, Teerã, Catar, Arábia Saudita e Turquia no esforço diplomático.
De acordo com Sharif, com o acordo estabelecido, os mediadores vão facilitar uma série de reuniões ao longo desta semana. Essas discussões de pré-implementação, disse, servirão de base para as conversas técnicas e para a cerimônia de assinatura.