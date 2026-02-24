Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Acordo com os EUA só será alcançado se a diplomacia for priorizada, diz ministro do Irã

Declaração de Abbas Araqchi ocorreu dias antes de uma nova rodada de negociações em Genebra, em meio à possibilidade de ataque dos EUA contra o Irã

Abbas Araqchi: ministro das Relações Exteriores do Irã ( AHMED HASAN/Getty Images)

Abbas Araqchi: ministro das Relações Exteriores do Irã ( AHMED HASAN/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17h36.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, declarou nesta terça-feira que um acordo com os Estados Unidos está “ao alcance, mas apenas se a diplomacia for priorizada”, poucos dias antes de uma nova rodada de negociações em Genebra.

As conversas estão previstas para quinta-feira, na cidade suíça, segundo um alto funcionário norte-americano. Os enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, devem se reunir com representantes iranianos para dar continuidade ao diálogo, segundo a agência Reuters.

Irã e Estados Unidos retomaram as negociações no início do mês, em um contexto de reforço da presença militar americana no Oriente Médio. O governo iraniano já indicou que poderá atingir bases dos EUA na região caso seja alvo de ataque.

"Temos uma oportunidade histórica de fechar um acordo sem precedentes que aborde preocupações mútuas e alcance interesses mútuos", afirmou Araqchi em publicação na rede X.

O chanceler afirmou que o país participará das tratativas com "a determinação de alcançar um acordo justo e equitativo no menor tempo possível". Antes dele, o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, declarou que o Irã está disposto a adotar todas as medidas necessárias para viabilizar um entendimento com Washington.

"Estamos prontos para chegar a um acordo o mais rápido possível. Faremos tudo o que for preciso para que isso aconteça. Entraremos na sala de negociações em Genebra com total honestidade e boa-fé", disse Takht-Ravanchi, segundo a mídia estatal.

Diálogos e ameaças

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a diplomacia sempre foi a prioridade do presidente Donald Trump, mas que ele poderá recorrer à força letal, se considerar necessário.

Um alto funcionário iraniano declarou à agência Reuters no domingo que Teerã avalia enviar metade de seu urânio mais enriquecido ao exterior, diluir o restante e integrar um consórcio regional de enriquecimento — proposta discutida ao longo de anos de negociações. Em troca, o país buscaria o reconhecimento, pelos EUA, do direito ao "enriquecimento nuclear pacífico", além da suspensão de sanções econômicas.

"Se houver um ataque ou agressão contra o Irã, responderemos de acordo com nossos planos de defesa... Um ataque dos EUA ao Irã é uma aposta arriscada", acrescentou Takht-Ravanchi.

As negociações indiretas realizadas no ano passado não avançaram, sobretudo por causa do impasse em torno da exigência dos EUA para que o Irã encerrasse o enriquecimento de urânio em seu território. O governo de Donald Trump que a atividade pode abrir caminho para o desenvolvimento de armas nucleares.

O governo iraniano nega a intenção de produzir esse tipo de armamento.

Em junho do ano passado, os Estados Unidos se uniram a Israel em ataques a instalações nucleares iranianas, interrompendo o enriquecimento de urânio no país, segundo declaração de Trump de que as principais estruturas foram “destruídas”. Ainda assim, acredita-se que o Irã mantenha estoques de material previamente enriquecido, cujo destino continua no centro das discussões diplomáticas.

Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)Oriente MédioArmas nucleares

Mais de Mundo

Apresentadora de TV oferece US$ 1 milhão por informações sobre sua mãe, desaparecida há quase um mês

Cão sobrevive a queda de helicóptero que matou 15 no Peru

Presidente do México diz que jogos da Copa não serão suspensos após onda de violência

Maioria dos americanos afirma que Trump está se tornando errático com a idade, mostra pesquisa

Mais na Exame

Brasil

Aneel adia decisão sobre fim do contrato da Enel em SP para março

Marketing

Fã do AC/DC? Eisenbahn ativa bares com brindes exclusivos

Mercados

Dólar cai e fecha a R$ 5,15, menor patamar em quase dois anos

Um conteúdo Bússola

É preciso emitir nota fiscal quando o cliente é de outro país? Entenda