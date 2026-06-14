Trump confirma acordo de paz com o Irã e manda reabrir o Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo, 14, que o acordo de paz com o Irã está fechado e ordenou a reabertura do Estreito de Ormuz, a rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo e que estava praticamente bloqueada desde o início da guerra.

"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos!", escreveu Trump em suas redes sociais.

Na mesma publicação, o presidente autorizou a abertura livre de tarifas ("toll free") do Estreito de Ormuz e a retirada imediata do bloqueio naval americano na região.

"Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", afirmou.

A confirmação de Washington veio pouco depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações.

Segundo Sharif, Estados Unidos e Irã declararam o fim "imediato e permanente" das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. "Após conversas intensas, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi ALCANÇADO", escreveu o premiê paquistanês no X.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Ele informou que a cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, e agradeceu o empenho de Washington, Teerã, Catar, Arábia Saudita e Turquia no esforço diplomático.

De acordo com Sharif, com o acordo estabelecido, os mediadores vão facilitar uma série de reuniões ao longo desta semana. Essas discussões de pré-implementação, disse, servirão de base para as conversas técnicas e para a cerimônia de assinatura.

A peça-chave do Estreito de Ormuz

A reabertura do Estreito de Ormuz era um dos pontos centrais das negociações.

A passagem, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, ficou em grande parte fechada desde o início dos ataques americanos e israelenses contra o Irã, prendendo no Golfo dezenas de milhões de barris de petróleo em centenas de navios-tanque.

Ao longo das últimas semanas, o controle da via foi tema de mensagens contraditórias entre Washington e Teerã, com a exigência americana de uma abertura "completa, imediata e segura", sem tarifas, esbarrando na intenção iraniana de manter o controle do estreito e cobrar taxas de passagem.

A ordem de Trump deste domingo sinaliza que esse impasse teria sido superado no entendimento final.