A guerra acabou? Entenda acordo entre Estados Unidos e Irã em 5 pontos

Os governos dos Estados Unidos e do Irã anunciaram neste domingo, 14, um acordo para encerrar a guerra iniciada em fevereiro e reabrir o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

O entendimento, porém, ainda é preliminar e deixa em aberto temas centrais, como o futuro do programa nuclear iraniano e a suspensão de sanções econômicas.

O pacto foi confirmado por autoridades dos dois países e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações ao lado de Catar, Arábia Saudita e Turquia. A assinatura oficial está prevista para sexta-feira, 19, na Suíça.

Veja os principais pontos do acordo.

1. O acordo

O memorando prevê o fim imediato e permanente das operações militares entre Estados Unidos e Irã. Segundo o governo iraniano, a interrupção também se estende a outras frentes do conflito, incluindo o Líbano.

A guerra começou em 28 de fevereiro, após ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Desde então, milhares de pessoas morreram e a escalada militar afetou mercados globais e o transporte marítimo na região.

Apesar do anúncio, ainda existem dúvidas sobre a aplicação prática do acordo. Israel já indicou que pretende manter operações militares em áreas consideradas estratégicas no Líbano, na Síria e em Gaza.

2. O Estreito de Ormuz

Um dos principais resultados imediatos do entendimento é a reabertura do Estreito de Ormuz, prevista para sexta-feira.

A passagem concentra cerca de 20% do petróleo consumido no mundo e foi bloqueada pelo Irã durante o conflito. O fechamento provocou alta nos preços da energia e congestionou o tráfego marítimo na região.

Segundo dados da empresa Kpler, cerca de 600 embarcações permanecem paradas aguardando autorização para cruzar a rota.

Mesmo com o anúncio, empresas de navegação afirmam que ainda aguardam detalhes sobre segurança, remoção de minas e cobertura de seguros antes de retomar as operações normalmente.

3. O impasse nuclear

O principal impasse entre Washington e Teerã ficou para uma segunda etapa.

O acordo prevê um período de 60 dias de negociações para discutir o futuro do programa nuclear iraniano, considerado o tema mais sensível das conversas.

O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou que o objetivo dos Estados Unidos é garantir que o Irã "nunca tenha uma arma nuclear". Já o presidente Donald Trump declarou que a questão será resolvida nas próximas semanas.

Até o momento, nenhum dos governos divulgou o texto completo do acordo nem detalhou quais compromissos foram assumidos em relação ao enriquecimento de urânio.

4. Sanções e economia

Outro ponto indefinido envolve a situação econômica do Irã.

Autoridades iranianas defendem a suspensão de sanções internacionais e a liberação de bilhões de dólares em ativos congelados no exterior. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, uma proposta em discussão prevê o desbloqueio de US$ 25 bilhões pertencentes a Teerã.

Países europeus como Reino Unido, França, Alemanha e Itália sinalizaram que podem rever sanções caso o Irã aceite limitações verificáveis para seu programa nuclear.

Nos Estados Unidos, qualquer mudança mais ampla nas sanções poderá enfrentar resistência no Congresso.

5. O impacto

O anúncio teve impacto imediato nos mercados globais.

O petróleo Brent caiu mais de 4% após a divulgação do acordo, refletindo a expectativa de normalização das exportações de petróleo da região.

A guerra vinha se tornando um problema político para Donald Trump. Pesquisas apontavam insatisfação dos americanos com a alta dos combustíveis e com o prolongamento do conflito às vésperas das eleições legislativas de novembro.

Ao mesmo tempo, segundo o Wall Street Jounal, Trump ainda enfrenta pressão de aliados republicanos que defendem o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano antes de qualquer concessão diplomática.

O acordo já está valendo?

Parcialmente. Estados Unidos e Irã afirmam que o cessar-fogo entrou em vigor imediatamente, mas a assinatura formal do documento ocorrerá apenas na sexta-feira, na Suíça.

Até lá, os negociadores continuarão discutindo detalhes técnicos e pontos pendentes. A implementação definitiva do acordo dependerá das negociações sobre o programa nuclear, das sanções econômicas e da estabilidade do cessar-fogo nos próximos dias.