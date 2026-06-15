A guerra acabou? Entenda acordo entre Estados Unidos e Irã em 5 pontos

Acordo EUA-Irã: entendimento prevê cessar-fogo imediato e reabertura do Estreito de Ormuz após quase quatro meses de guerra.
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 06h02.
Última atualização em 15 de junho de 2026 às 06h19.
Os governos dos Estados Unidos e do Irã anunciaram neste domingo, 14, um acordo para encerrar a guerra iniciada em fevereiro e reabrir o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.
O entendimento, porém, ainda é preliminar e deixa em aberto temas centrais, como o futuro do programa nuclear iraniano e a suspensão de sanções econômicas.
O pacto foi confirmado por autoridades dos dois países e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como mediador das negociações ao lado de Catar, Arábia Saudita e Turquia. A assinatura oficial está prevista para sexta-feira, 19, na Suíça.
Veja os principais pontos do acordo.
O memorando prevê o fim imediato e permanente das operações militares entre Estados Unidos e Irã. Segundo o governo iraniano, a interrupção também se estende a outras frentes do conflito, incluindo o Líbano.
A guerra começou em 28 de fevereiro, após ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Desde então, milhares de pessoas morreram e a escalada militar afetou mercados globais e o transporte marítimo na região.
Apesar do anúncio, ainda existem dúvidas sobre a aplicação prática do acordo. Israel já indicou que pretende manter operações militares em áreas consideradas estratégicas no Líbano, na Síria e em Gaza.
Um dos principais resultados imediatos do entendimento é a reabertura do Estreito de Ormuz, prevista para sexta-feira.
A passagem concentra cerca de 20% do petróleo consumido no mundo e foi bloqueada pelo Irã durante o conflito. O fechamento provocou alta nos preços da energia e congestionou o tráfego marítimo na região.
Segundo dados da empresa Kpler, cerca de 600 embarcações permanecem paradas aguardando autorização para cruzar a rota.
Mesmo com o anúncio, empresas de navegação afirmam que ainda aguardam detalhes sobre segurança, remoção de minas e cobertura de seguros antes de retomar as operações normalmente.
O principal impasse entre Washington e Teerã ficou para uma segunda etapa.
O acordo prevê um período de 60 dias de negociações para discutir o futuro do programa nuclear iraniano, considerado o tema mais sensível das conversas.
O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou que o objetivo dos Estados Unidos é garantir que o Irã "nunca tenha uma arma nuclear". Já o presidente Donald Trump declarou que a questão será resolvida nas próximas semanas.
Até o momento, nenhum dos governos divulgou o texto completo do acordo nem detalhou quais compromissos foram assumidos em relação ao enriquecimento de urânio.
Outro ponto indefinido envolve a situação econômica do Irã.
Autoridades iranianas defendem a suspensão de sanções internacionais e a liberação de bilhões de dólares em ativos congelados no exterior. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, uma proposta em discussão prevê o desbloqueio de US$ 25 bilhões pertencentes a Teerã.
Países europeus como Reino Unido, França, Alemanha e Itália sinalizaram que podem rever sanções caso o Irã aceite limitações verificáveis para seu programa nuclear.
Nos Estados Unidos, qualquer mudança mais ampla nas sanções poderá enfrentar resistência no Congresso.
O anúncio teve impacto imediato nos mercados globais.
O petróleo Brent caiu mais de 4% após a divulgação do acordo, refletindo a expectativa de normalização das exportações de petróleo da região.
A guerra vinha se tornando um problema político para Donald Trump. Pesquisas apontavam insatisfação dos americanos com a alta dos combustíveis e com o prolongamento do conflito às vésperas das eleições legislativas de novembro.
Ao mesmo tempo, segundo o Wall Street Jounal, Trump ainda enfrenta pressão de aliados republicanos que defendem o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano antes de qualquer concessão diplomática.
Parcialmente. Estados Unidos e Irã afirmam que o cessar-fogo entrou em vigor imediatamente, mas a assinatura formal do documento ocorrerá apenas na sexta-feira, na Suíça.
Até lá, os negociadores continuarão discutindo detalhes técnicos e pontos pendentes. A implementação definitiva do acordo dependerá das negociações sobre o programa nuclear, das sanções econômicas e da estabilidade do cessar-fogo nos próximos dias.