Eleições EUA: 70% dos americanos dizem que Congresso não fiscaliza Trump, aponta pesquisa

RESUMO ＋ Para 71% dos americanos, o Congresso dos Estados Unidos, órgão responsável pelo Poder Legislativo federal, não fiscaliza adequadamente o presidente Donald Trump, segundo pesquisa da emissora CNN divulgada nesta terça-feira, 3. O levantamento também aponta avaliações negativas da Suprema Corte e dos partidos Republicano e Democrata.

A maioria (70%) dos americanos acredita que o Congresso dos Estados Unidos não está fiscalizando adequadamente o presidente Donald Trump, segundo uma pesquisa da CNN divulgada nesta terça-feira, 3.

Cerca de sete em cada dez entrevistados acreditam que o Congresso não está fazendo o suficiente para estabelecer limites e fiscalizar o presidente.

A avaliação negativa também se estende à Suprema Corte e aos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos. Tanto republicanos quanto democratas enfrentam índices desfavoráveis de opinião pública, mas a rejeição é mais acentuada entre os republicanos.

Na disputa pela confiança dos eleitores quando o assunto é economia, os democratas aparecem ligeiramente à frente. O resultado chama a atenção porque, em ciclos eleitorais anteriores, o partido costumava ter desvantagem nesse tema. Ainda assim, aproximadamente um quinto dos entrevistados afirma não confiar em nenhum dos dois partidos para lidar com a economia.

Metodologia

A pesquisa pré-eleitoral reuniu quase 80 mil participantes, entrevistados entre 19 de outubro e 3 de novembro. Os respondentes foram selecionados a partir de cadastros de eleitores registrados e de painéis on-line vinculados às mesmas bases.

Em 15 estados com disputas competitivas, os dados foram complementados por entrevistas presenciais no dia da eleição. A expectativa era ouvir aproximadamente 22 mil eleitores nessa etapa.

Ao todo, a Pesquisa Eleitoral da CNN prevê cerca de 100 mil entrevistados. O trabalho é conduzido pela SSRS em parceria com a CNN e outras organizações de notícias, como ABC, Associated Press, CBS, Fox News, MS NOW e NBC.

Diferentemente das pesquisas de boca de urna tradicionais, a metodologia não se limita às entrevistas realizadas nos locais de votação no dia da eleição. O levantamento combina uma pesquisa nacional realizada antes da votação com entrevistas presenciais em seções eleitorais de estados com disputas acirradas.