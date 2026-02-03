Santander cai forte na B3 após matriz espanhola antecipar balanço

O Santander Espanha divulgou balanço nesta terça-feira quando o mercado europeu já havia fechado. Porém, o resultado do quarto trimestre e do ano cheio de 2025 do banco trouxe um "spoiler": os números da operação brasileira, que estão previstos para amanhã de manhã.

De acordo com os números da matriz, o lucro líquido atribuído ao controlador do Santander Brasil foi de 579 milhões de euros (R$ 3,58 bilhões), com queda de 2,4%. No ano cheio de 2025, o lucro somou 2,168 bilhões de euros (R$ 13,44 bilhões), com queda de 10,5%.

O consenso do mercado prevê lucro de R$ 4,06 bilhões de lucro no quarto trimestre.

A EXAME apurou que a divulgação antecipada desses números pegou a operação brasileira de surpresa e que o balanço apresentada pela matriz espanhola não segue os mesmos padrões contábeis dos números previstos para amanhã. O Santander Espanha também não costuma trazer os números do Brasil em seus resultados.

De qualquer forma, o resultado impactou fortemente as units do Santander, negociados na B3. Os papéis SANB11, que operavam em alta na maior alta do dia inverteram sinal e chegaram a cair mais de 3%. Ainda que tenha não fechado na mínima, o papel fechou em baixa de 2,4%,