BRQ muda identidade e mira expansão global após receita de R$ 430 milhões

Com receita de R$ 430 milhões no terceiro trimestre de 2025 e lucro bruto de R$ 155 milhões no período, a BRQ Digital Solutions anunciou nesta segunda-feira, 2, uma nova identidade visual e um reposicionamento estratégico. A mudança marca uma nova fase da companhia, que encerrou 2024 com receita anual de R$ 582 milhões e lucro bruto de R$ 211 milhões.

Com capital aberto e mais de três décadas de atuação, a empresa, que tem sede em São Paulo, busca ampliar sua presença no mercado global de serviços digitais. O reposicionamento ocorre cinco meses após a fusão com a weme, especializada em design, produtos e estratégia, e, segundo a BRQ, reflete a maturidade da operação e a ambição de atuar em projetos de maior complexidade, integrando engenharia, design e inteligência artificial de acordo com os desafios de cada cliente.

A BRQ atua em transformação digital com foco em inteligência artificial, automação, dados e engenharia de software. Entre os clientes estão Banco Santander, Itaú, B3, PicPay, Vivo, Nissan e Petrobras. A companhia também foi reconhecida pelo ISG como líder em inteligência artificial generativa na América Latina.

O novo posicionamento é sintetizado pelo conceito “Building what matters” (construir o que importa, na tradução livre), que orienta o desenvolvimento de soluções a partir do contexto de cada negócio. A proposta, segundo a empresa, é evitar abordagens padronizadas e priorizar diagnósticos específicos, combinando capacidade técnica, experiência prática e desenho de produtos.

Para Carolina Kia, CRO da BRQ, o rebranding explicita a forma como a empresa se posiciona diante dos clientes. “Ao comunicar com simplicidade, demonstramos domínio técnico e mantemos o foco no que realmente importa para o cliente”, afirma.

Segundo a executiva, a clareza na comunicação está diretamente ligada à responsabilidade sobre decisões que impactam os resultados. “Não acreditamos em soluções genéricas. Nosso trabalho depende de entendimento profundo do negócio e de relações de confiança”, diz.

A integração com a weme ampliou a atuação da BRQ nas frentes de design e estratégia, reforçando sua presença em projetos de modernização de operações, desenvolvimento de produtos digitais e adoção estruturada de IA. “A combinação entre toque humano e uso avançado de IA permite escalar valor com recorrência, personalização e impacto mensurável nos resultados”, afirma Kia.

A estratégia de crescimento inclui um ecossistema de parcerias tecnológicas globais, com empresas como AWS, Microsoft, Salesforce, Google, Datadog e Databricks. “O mercado está mais exigente. As empresas buscam parceiros capazes de lidar com a complexidade, explicar com clareza, executar com precisão e assumir responsabilidade pelo que constroem”, diz a executiva.

A nova identidade visual adota uma linguagem gráfica mais funcional, com paleta em azul, cinza e branco, tipografia contemporânea e layouts mais organizados. O novo logotipo, segundo a companhia, busca refletir uma atuação técnica, conectada e orientada a relações de longo prazo. “Trabalhamos em contextos em que a complexidade é parte do cenário e as decisões precisam ser bem conduzidas para gerar avanço consistente”, afirma Kia.