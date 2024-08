Panvel lança hidratante labial com aroma do chocolate Stikadinho

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, uniu-se à marca Neugebauer para lançar uma collab de produtos inspirados no chocolate Stikadinho. A parceria apresenta um hidratante labial e um creme para as mãos, ambos com o aroma do doce, que combina recheio de morango com cobertura de chocolate amargo.

A novidade reflete uma tendência crescente no mercado, em que colaborações entre marcas de diferentes setores têm se mostrado uma estratégia eficaz para impulsionar campanhas de marketing, especialmente quando envolvem experiências olfativas. O Carmed Fini, por exemplo, registrou R$ 23 milhões em vendas em apenas um mês. Parcerias subsequentes da marca pertencente à farmacêutica Cimed ainda impulsionaram o crescimento de mais de 90% na categoria de hidratantes labiais no Brasil.

O sucesso de produtos que combinam o universo da beleza com o mundo dos doces, como as maquiagens de Quem Disse, Berenice? com a Guaraná Antarctica, é impulsionado pelas redes sociais. A própria colaboração entre a Panvel e a Neugebauer surgiu em resposta a pedidos frequentes dos fãs do chocolate Stikadinho na internet.

“Acreditamos muito na sinergia da Panvel e da Neugebauer para que a collab acontecesse. São duas marcas amadas que, juntas, trarão muitas novidades", diz Priscila Franzek Barbosa, gerente executiva de marketing da Panvel. “A parceria une duas empresas consagradas em segmentos distintos que geram reconhecimento de marca e criam conexões com o público”, complementa Julio Mottin Neto, CEO da companhia.

Para Ricardo Vontobel, presidente da Neugebauer, a novidade representa uma oportunidade de interação com o público. "Stikadinho é uma marca de grande reconhecimento no Brasil e querida pelos amantes de chocolates. Promovemos esse movimento estratégico de levá-la para um novo público, mais voltado ao autocuidado. Temos grande expectativas”.

Para engajar os consumidores nas redes sociais, as empresas selecionaram duas influenciadoras digitais para protagonizar a campanha da nova colaboração. Lauren Pfeiff e Maria Júlia Salgado têm compartilhado spoilers das novidades, exibindo os produtos em suas rotinas de beleza antes do lançamento.

O hidratante labial Panvel Stikadinho de 10g será vendido por R$ 23,99, enquanto o creme desodorante hidratante para mãos de 30g terá o preço de R$ 19,99. Os produtos estarão disponíveis para compra durante a pré-venda, que começa nesta sexta-feira, 16, e vai até o dia 18 de agosto. As novidades chegam às lojas a partir do dia 19 de agosto.

Lucro líquido de R$ 20,1 milhões

Recentemente, a Panvel reportou um lucro líquido de R$ 20,1 milhões no segundo trimestre, apesar dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Em comparação com o mesmo período de 2023, o lucro líquido apresentou uma queda de 0,7%, enquanto a margem EBITDA ajustada aumentou 1%. Ambos os movimentos são explicados pela empresa como resultado das perdas nas enchentes.

Para a segunda metade do ano, as perspectivas são positivas. Em julho, o Grupo Panvel registrou um crescimento de 15% nas vendas no varejo em relação ao mesmo mês do ano anterior, com uma venda média recorde de R$ 700 mil por loja. O CEO da companhia confirmou que a varejista farmacêutica está planejando a abertura de 40 novas unidades no segundo semestre.