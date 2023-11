Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica lançam produtos de beleza com o cheiro do refrigerante

Após o sucesso de vendas da primeira collab, Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica retomam a parceria e lançam novos produtos de beleza com fragrância inspirada no cheiro do refrigerante e que prezam pela sensorialidade e pela variedade de texturas.

Com o mote “Expresse toda sua Brasilidade”, a campanha digital é voltada especialmente às gerações Z e Millenials, público principal de Quem Disse, Berenice?, e brinca com a jovialidade ao trazer uma linguagem de memes nativa das redes sociais. A ação ainda será amplificada por influenciadores.

Mirele Martinez, diretora de marketing de maquiagem da Quem Disse, Berenice?, lembra que as colaborações são parte da estratégia da marca, que também já lançou produtos em parceria com 7Belo e Beats, da Ambev. A tendência, inclusive, tem se destacado no mercado, a exemplo da Cimed, que faturou milhões este ano com Carmed BFF e Carmed Fini.

"Parece brincadeira, mas é muito comum as pessoas sentirem o cheiro de produtos, como batom, antes do uso. Há uma conexão bastante forte com o olfato, que fica na memória", afirma a diretora de marketing à EXAME.

"É muito inspirado nessa tendencia mais gourmand, que a gente via mais na perfumaria, mas que, agora, observamos também em outras categorias. Além dessa questão da nostalgia, de resgatar elementos da memória afetiva", complementa.

A parceria entre Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica começou em 2022, durante a Copa do Mundo. Na ocasião, foram lançados quatro mini-lápis multifuncionais, pó iluminador para corpo e rosto, e quatro opções de cores de esmaltes.

Segundo Bruna Buás, diretora de marketing de Quem Disse, Berenice? e O Boticário, o propósito de collabs deve partir do princípio de unir o melhor de cada marca para lançar inovações que podem surpreender o mercado.

"Enquanto a consumidora de Quem Disse, Berenice? é apaixonada por beleza e tem a expectativa de novidades que tragam inovação de formatos, fórmulas e texturas, os consumidores de Guaraná Antarctica encontram identificação em propostas criativas que remetem ao refrigerante", diz a executiva. “Acreditamos muito na força dessa collab, não por acaso estamos na segunda coleção."

“Quando falamos ‘É Coisa Nossa’ (mote do posicionamento da marca), buscamos traduzir tudo aquilo que é a cara do brasileiro, indo além do universo de refrigerantes", afirma Juliana Grinberg, diretora de refrigerantes da Ambev. "A collab nos leva para o mercado de beleza, potencializando o alcance de ambas as marcas e reforçando um dos nossos principais atributos, que é o aroma."

Maquiagem com cheiro de Guaraná

Ao todo, a linha conta com seis novos itens das categorias de maquiagem e cuidados pessoais. São eles: iluminador líquido, gloss labial, blush líquido, lapiseira de olhos, sabonete líquido e loção hidratante desodorante.

"A grande estrela da coleção é o blush, que é líquido, verde e muda de cor ao reagir com o PH da pele. O iluminador, puxado para o dourado, também é bem inspirado na bebida e pode ser usado no rosto e no corpo", salienta Mirele Martinez, diretora de marketing de maquiagem da Quem Disse, Berenice?. "Acreditamos muito nesse formato de trabalho para cosméticos, que une a questão gustativa e a beleza."

Todos os produtos, com exceção das lapiseiras, contam com a fragrância inspirada no Guaraná Antarctica, a qual foi obtida por meio de tecnologia capaz de captar os mais diferentes cheiros e traduzir em insumos aplicáveis em outros produtos. Além disso, as novidades passaram por rigoroso, e sigiloso, processo de validação do cheiro, etapa indispensável, segundo a executiva, para garantir máxima similaridade com o aroma do refrigerante.

No período de lançamento, que vai até 20 de novembro, será possível adquirir os produtos com 20% de desconto em todos nos canais de venda da marca, como lojas físicas de todo o país, e-commerce e revendedoras no catálogo Eu Amo Make.

Consumidores interessados em vivenciar um momento de experimentação também podem agendar o serviço de Menu de Make por meio do site de QDB? ou na loja física mais próxima, para garantir uma make com os produtos da collab, revertendo 100% do valor investido, de R$ 139,90, em produtos a escolha do portfólio da marca.