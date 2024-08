Creamy e The Coffee lançam hidratantes labiais com aromas de cafés especiais

O sucesso das collabs na categoria de hidratantes labiais tem atraído um número crescente de marcas. Após a rede de farmácias Panvel firmar parceria com o chocolate Stikadinho, da Neugebauer, chegou a vez da marca de dermocosméticos Creamy e da rede de cafeterias The Coffee unirem forças para um novo lançamento: a linha de Lip Balms The Coffee Collection.

A coleção é composta por três hidratantes inspirados nas bebidas mais vendidas da The Coffee: Mocha, Latte e Chai. Com textura cremosa e efeito gloss, cada produto apresenta cores nudes e aromas que remetem aos preparos clássicos.

Entre as opções, o Chai, bebida milenar, é marcado pelos sabores de especiarias. Já o clássico Latte é elaborado com grãos e torras exclusivas da marca de café. O Mad Mocha, por sua vez, combina café com chocolate.

Além disso, a nova formulação conta com três ativos: o Linefill, que reduz rugas e aumenta o volume dos lábios, suavizando o chamado ‘código de barras’ da região; o STW-7, um conjunto de peptídeos com efeito regenerador e hidratante; e o WakaPamp, que estimula a expressão de proteínas responsáveis pela estrutura da matriz extracelular, como o colágeno, melhorando a arquitetura e o volume dos lábios.

De acordo com Felipe Cercal, head de marketing da Creamy, a The Coffee Collection faz parte da iniciativa da empresa de expandir a sua atuação no mercado de cuidados pessoais. “A The Coffee é pioneira no mundo do café. Então, não poderíamos ter escolhido um parceiro melhor para essa empreitada. Este é o resultado de duas marcas que valorizam a inovação e a busca por experiências sensoriais, eficazes e, acima de tudo, emocionais”, diz.

A coordenadora de branding da The Coffee, Lorenza Vieira, afirma que a semelhança entre as marcas em seu posicionamento minimalista e moderno é um indicativo de que a colaboração tem potencial para ser bem recebida pelo público.

"Estamos realizados em poder levar a experiência da The Coffee para outro patamar, para um nível que acompanhará as pessoas em suas vidas de uma maneira diferente, com produtos que vão além da experiência da cafeteria. Este é o começo de uma nova jornada, que nos engrandece por escrever essa história ao lado da Creamy", comenta.

A coleção The Coffee Collection já está disponível no pontos de venda da Creamy e chegará ao e-commerce a partir de 28 de agosto. Na compra de qualquer Lip Balm ou do kit completo, o cliente recebe um postal exclusivo da The Coffee com desconto no aplicativo da cafeteria. Nas lojas The Coffee, os clientes ainda podem obter desconto nos Lip Balms Creamy por meio de um QR code disponível no balcão.

A novidade reflete uma tendência crescente no mercado, em que colaborações entre marcas de diferentes setores têm se mostrado uma estratégia eficaz para impulsionar campanhas de marketing, especialmente quando envolvem experiências olfativas. O Carmed Fini, por exemplo, registrou R$ 23 milhões em vendas em apenas um mês. Parcerias subsequentes da marca pertencente à farmacêutica Cimed ainda impulsionaram o crescimento de mais de 90% na categoria de hidratantes labiais no Brasil.

