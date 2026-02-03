Carreira

Sete livros que todo líder de alta performance deve ler — e aplicar no dia a dia

Em um cenário incerto, líderes que se destacam dominam o autoconhecimento, a cultura e a comunicação

(RoJDesign/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h36.

Em um mercado instável e competitivo, onde tecnologia, crise e pressão andam lado a lado, os líderes mais eficazes tomam decisões com base em valores claros. Eles conseguem manter o foco, alinhar seus times e evoluir mesmo em meio à complexidade.

Com isso, esses sete livros são fundamentais para quem deseja liderar com mais clareza, consistência e impacto em 2026. 

Mais do que táticas de gestão, essas obras trazem reflexões práticas para desenvolver inteligência emocional, comunicação inspiradora e visão de longo prazo — as habilidades mais desejadas nos líderes da nova geração. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. The Compass Within – Robert Glazer

Nesta parábola moderna, Glazer mostra como líderes podem tomar melhores decisões externas a partir de uma bússola interna bem definida — seus valores pessoais.

Líderes que sabem no que acreditam agem com mais clareza, consistência e coragem, mesmo sob pressão. Esse alinhamento é essencial para decisões rápidas e éticas em ambientes exigentes.

2. Headamentals – Suzy Burke, Ryan Berman e Rhett Power

O livro explora como o diálogo interno pode atrapalhar ou impulsionar a performance de um líder. Ensina a identificar, controlar e ressignificar pensamentos negativos.

Alta performance começa na mente. Saber lidar com a autocrítica e transformá-la em pensamento estratégico é uma habilidade indispensável para quem lidera sob pressão.

3. What Matters Next – Kate O’Neill

A obra traz uma abordagem prática e ética sobre como tomar decisões em um mundo cada vez mais tecnológico, com foco em impacto humano e responsabilidade.

Com a ascensão da IA, líderes que equilibram eficiência com humanidade ganham vantagem competitiva. O livro ensina a tomar decisões mais completas e conscientes.

4. The Systems Leaders – Robert E. Siegel

Este livro apresenta as tensões naturais do mundo corporativo — como inovar sem perder estabilidade ou crescer sem abrir mão da cultura — e como lidar com elas.

A liderança moderna exige navegar em paradoxos. Siegel oferece um mapa prático para tomar decisões difíceis sem comprometer princípios ou resultados.

5. Speak, Memorably – Bill McGowan e Juliana Silva

Os autores ensinam como comunicar ideias com clareza, emoção e impacto — usando storytelling, estrutura e autenticidade.

Saber comunicar bem uma visão, valores ou mudança é uma das maiores armas de um líder. Esse livro ajuda a transformar mensagens em movimentos.

6. From Founder to Future – John Abrams

Abrams mostra o que muda quando o fundador precisa deixar de ser o executor e passar a ser o guardião da cultura e do legado do negócio.

Em momentos de crescimento rápido, manter a cultura e os princípios vivos é o maior desafio. O livro orienta como não perder sua essência ao escalar.

7. The Relatable Leader – Rachel DeAlto

A obra derruba o mito de que ser acessível diminui a autoridade. Pelo contrário, mostra como líderes autênticos e relacionáveis geram mais confiança e impacto.

Alta performance não se sustenta sem confiança. Este livro mostra como gerar conexão real com times e stakeholders — e por que isso muda tudo.

