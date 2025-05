SuperCoffe e Hope Resort lançam collab de roupas de corrida para o Dia dos Namorados

A Hope Resort, marca de beachwear e fitness do Grupo Hope, anunciou uma collab exclusiva com a Caffeine Army para o Dia dos Namorados. A parceria resultou em uma coleção de roupas de corrida desenvolvida com foco em performance e sustentabilidade. A linha inclui peças confeccionadas com resíduos da fibra do café e será vendida em edição limitada.

A coleção traz 12 peças, entre top, macaquinho, camiseta, legging e bermuda, com modelagens voltadas para o público feminino e masculino. As cores escolhidas foram off white e marrom, em referência aos sabores do SuperCoffee, suplemento criado pela Caffeine Army.

Cada item será embalado em uma pouch, modelo comum no armazenamento de café, e acompanhado de uma dose de SuperCoffee. Os preços variam entre R$ 179,90 e 389,90.

De acordo com a Hope Resort, a tecnologia aplicada na coleção busca garantir conforto e compressão, especialmente para corrida. Algumas peças utilizam a tecnologia seamless, com o mínimo de costuras, além de fios que incorporam resíduos de fibra de café. Segundo a marca, o material contribui para a regulação da temperatura corporal e neutralização de odores.

A collab reforça a estratégia da Hope Resort de ampliar sua atuação no mercado fitness, com foco no segmento de corrida. “Para nós, a estratégia de colaborações tem se mostrado um grande acerto na conquista de novos públicos e no impulsionamento de resultados. No verão passado, lançamos nossa coleção de biquínis em parceria com a Bacio di Latte, e o sucesso foi tão expressivo que alcançamos o nosso melhor desempenho de todos os tempos para a estação. Estamos confiantes de que essa nova collab será um sucesso”, diz Sandra Chayo, sócia e diretora institucional do Grupo Hope.

A Caffeine Army, responsável pelo SuperCoffee, busca com a parceria reforçar seu posicionamento em novos segmentos do lifestyle. A marca atua há dez anos no mercado de performance e bem-estar.

“Desenvolvemos essa collab para que a nossa comunidade possa unir o seu ritual de tomar a dose de energia inteligente e duradoura com o prazer de, literalmente, vestir-se de energia com as peças de alta tecnologia da coleção”, explica Bruno Lima, fundador e CEO do Grupo Caffeine Army.

O lançamento da coleção será marcado por uma campanha para o Dia dos Namorados. A ação contará com a participação de três casais de corredores e criadores de conteúdo: Duda Cassini e Nicole Canto, Nicole Nady e Otávio Henrique, além de Ivana Souza e Leonardo Hellber.

A estratégia inclui ainda a ativação de influenciadores que já integram o squad da Hope Resort. Entre os nomes confirmados estão Juju Norremose, Shantal Verdelho, Isa Santoni, Pathy de Jesus e Kim Zucatelli, que irão produzir conteúdos sobre a collab.

Com a iniciativa, as marcas apostam na interseção entre moda, bem-estar e estilo de vida esportivo como vetor para impulsionar vendas e fortalecer posicionamento no mercado fitness, que movimentou, US$ 95,5 bilhões (R$ 489 bilhões) em 2022, conforme levantamento do Global Welness Institute e do Fundo Monetário Internacional (FMI).