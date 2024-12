Biquíni de pistache? Bacio di Latte e Hope Resort lançam collab de moda praia

Com a chegada do verão e do período natalino, cresce a aposta de marcas em collabs estratégicas para criar produtos e experiências que conectem moda, estilo de vida e gastronomia. Alinhada a essa tendência, a Hope Resort, marca de beachwear e fitness do Grupo Hope, se uniu à sorveteria Bacio di Latte para lançar uma coleção inédita de produtos de linha praia inspirados nas cores e sabores dos gelatos de origem italiana.

A edição limitada inclui 10 itens exclusivos, entre biquínis, maiôs e pareôs, com cores como o verde de pistache, rosa de creme de morango, amarelo de creme de maracujá e branco do sabor Bacio di Latte.

Os produtos vêm embalados em caixas que reproduzem os potes clássicos de sorvete da gelateria, reforçando o apelo visual e a experiência sensorial, com tecidos que remetem à suavidade do gelato.

"Durante o verão, sempre buscamos desenvolver projetos estratégicos que realmente marquem a temporada e reforcem o posicionamento da Hope Resort. Com a parceria com a Bacio di Latte, conseguimos atingir esse objetivo, unindo duas marcas que são verdadeiras love brands e criando produtos de qualidade e ideais para presentear", diz Sandra Chayo, sócia diretora do Grupo Hope.

A colaboração também prevê ativações em lojas físicas e no delivery da Bacio di Latte. As ações incluem a distribuição de vouchers de 10% de desconto nos gelatos da coleção, instalação de geladeiras temáticas em unidades selecionadas da Hope Resort e experiências no quiosque Beach Club, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além disso, um squad de influenciadores, liderado pela atriz Malu Borges, ajudará a divulgar a parceria nas redes sociais.

Os produtos estarão disponíveis em todas as lojas da marca de biquinis, nas lojas Duo e Full da Hope Brasil e no site oficial da marca a partir desta segunda, 2, com preços a partir de R$ 199. A iniciativa faz parte da estratégia da Hope Resort para impulsionar o crescimento em 2024, com projeção de um aumento de 79% no volume de vendas em comparação ao ano anterior.

O Grupo Hope, conhecido pelos segmentos de underwear, beachwear e fitness, vem investindo em expansão e inovação. Com mais de R$20 milhões aplicados nos últimos dois anos, a empresa ampliou seu portfólio, ingressou em novos mercados e reforçou sua presença nacional. Sua operação inclui mais de 300 franquias, 3.000 pontos de venda e uma fábrica de 33 mil m² no Ceará, que abastece suas linhas e fortalece sua capacidade produtiva.

Fábio Medeiros, diretor de marketing da Bacio di Latte, também reforça a importância da collab: "Queremos estar presentes em diversos momentos ao lado dos consumidores, e no verão não poderia ser diferente. Nossos clientes poderão saborear seu gelato preferido curtindo um dia de praia com o beachwear da Hope Resort".