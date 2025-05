Starbucks e Farm Rio lançam coleção com estampas tropicais em copos e garrafas

A Starbucks e a Farm Rio lançaram uma coleção exclusiva de itens colecionáveis, com foco em consumidores que buscam manter o espírito do verão durante todo o ano. A linha inclui garrafas, canecas e copos térmicos com estampas inspiradas na natureza brasileira.

Essa é a segunda parceria entre as marcas. A primeira ocorreu em 2022, com uma coleção lançada exclusivamente na Ásia. Agora, o lançamento marca também a primeira collab da Starbucks Brasil sob a gestão da Zamp, operadora da rede no país desde outubro de 2024, que recentemente reestruturou sua diretoria de marketing.

Os produtos estão disponíveis nas lojas Starbucks no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países da América Latina, por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Algumas unidades brasileiras terão ambientação especial com a identidade visual da coleção.

“Esperamos que essas estampas únicas iluminem o dia dos nossos clientes, trazendo uma explosão de cor e alegria para suas manhãs”, diz Mariana Flores Rios, líder de marketing de marca e produto para América Latina e Caribe na Starbucks. Ela acrescenta: “A coleção celebra a rica cultura do café pela qual a Starbucks é conhecida, incorporando a assinatura original da Farm Rio e tornando cada momento mais colorido e inesquecível”.

A coleção é composta por cinco estampas. A “Banana Mix”, por exemplo, combina frutas e flores sobre um copo térmico azul de aço inoxidável (710 ml). A “Borogodó” traz bordados e miçangas em um copo térmico (710 ml) e em uma garrafa térmica (590 ml). A “Board Banana” colore um copo de plástico (710 ml) em verde e amarelo, com enfeite de banana no canudo.

Já a “Lenço Azulejo” é inspirada nos azulejos pintados à mão, com copo térmico (710 ml) e caneca de cerâmica (415 ml) ilustrados com uma arara e um tucano. A estampa “Banana Leaves” apresenta folhas de bananeira em tons de magenta, dourado e verde jade, aplicada na tumbler de aço inoxidável (473 ml).

“Acreditamos que o verão não é apenas uma estação, mas um estado de espírito. Esta collab com a Starbucks é a nossa maneira de celebrar essa energia vibrante e colorida que traduz tão bem o espírito da Farm Rio”, afirma Mariana Leal, head de colaborações e parcerias da marca.