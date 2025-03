A revolução da Starbucks: como este CEO está tentando (e conseguindo) salvar a rede de cafés

Brian Niccol, CEO da Starbucks desde setembro de 2024, tem uma trajetória de sucesso em grandes empresas. Depois de iniciar sua carreira na Procter & Gamble (P&G), ele se destacou como CEO da Taco Bell, onde revitalizou a marca com campanhas como o "Doritos Locos Taco", que vendeu mais de 100 milhões de unidades nos primeiros dez meses.

Em 2018, Niccol assumiu a liderança da Chipotle, implementando melhorias nos protocolos de segurança alimentar e investindo em inovações digitais, como os “Chipotlanes”, que ajudaram a recuperar a confiança do público e impulsionaram suas ações em 700%.

Agora na Starbucks, Niccol traz sua experiência para reestruturar e expandir a marca, focando em inovação e na experiência do cliente.

Desafios à frente na Starbucks

Brian Niccol assumiu a Starbucks (Photo by Robin Marchant/Getty Images) (Robin Marchant / Correspondente autônomo/Getty Images)

No quarto trimestre de 2024, a Starbucks apresentou resultados financeiros que superaram as expectativas dos analistas, embora ainda tenha enfrentado desafios no mercado.

A receita totalizou US$ 9,4 bilhões, acima da expectativa de US$ 9,35 bilhões, mas com uma leve redução de 3% comparado ao ano anterior.

As vendas em lojas comparáveis caíram 4% globalmente, com recuos de 6% nos EUA e 14% na China. Contudo, a empresa conseguiu um aumento de 4% no tíquete médio nos EUA. A margem operacional global foi de 11,9%, refletindo um cenário desafiador para a companhia.

A expectativa do mercado é de que Niccol consiga diminuir os problemas da rede de cafés. Desde que assumiu a empresa, o executivo iniciou uma série de mudanças operacionais para melhorar a eficiência e a experiência do cliente.

Entre as principais mudanças feitas nas lojas dos Estados Unidos estão a simplificação do menu, o retorno de itens como xícaras de cerâmica e a melhoria nas estações de condimentos.

Uma das ações mais significativas foi a simplificação do menu, com a Starbucks planejando reduzir sua oferta em cerca de 30%. O objetivo dessa mudança é diminuir os tempos de espera e melhorar a eficiência operacional, tornando a experiência mais fluida para os clientes. Essa simplificação deve contribuir para que os funcionários possam atender com mais rapidez, especialmente durante horários de pico.

Outra melhoria importante foi o retorno das xícaras de cerâmica para consumo no local. A medida visa reforçar a experiência do cliente ao estar na loja, proporcionando um ambiente mais aconchegante e que remete à tradição do café em uma xícara. A mudança também se alinha à estratégia de oferecer uma experiência de consumo mais personalizada e confortável para os clientes.

A Starbucks também trouxe de volta para os Estados Unidos as estações de condimentos, permitindo que os consumidores personalizem suas bebidas conforme suas preferências.

A política de clientes pagantes também foi alterada. A Starbucks agora exige que todos os clientes que desejam usar as instalações da loja, incluindo os banheiros, comprem algo. A empresa revogou a política que permitia o uso do espaço por não clientes.

A Starbucks também implementou o reabastecimento gratuito de café ou chá para clientes que permanecem nas lojas, incentivando-os a passar mais tempo nos espaços. A iniciativa, segundo a companhia, visa melhorar a experiência de permanência e fidelizar os clientes ao oferecer um benefício adicional.

No campo da tecnologia, a empresa tem investido em melhorias para otimizar a eficiência dos pedidos, especialmente os feitos por celular. A Starbucks tem implementado menus digitais e algoritmos que ajudam a gerenciar os pedidos de forma mais eficaz, especialmente durante os horários de maior movimento, o que ajuda a reduzir filas e melhora a agilidade no atendimento.

A repaginação do ambiente das lojas também tem sido uma prioridade, com a inclusão de elementos personalizados, como mensagens escritas pelos baristas nos copos de papel.

Nos primeiros quatro meses de sua gestão, Niccol recebeu uma remuneração total de aproximadamente US$ 96 milhões. Esse valor incluiu um bônus de US$ 5 milhões recebido no primeiro mês e US$ 90 milhões em prêmios, que substituíram as opções de ações que ele deixou para trás ao deixar a Chipotle Mexican Grill.

A composição da remuneração de Niccol é amplamente vinculada ao desempenho da Starbucks, com cerca de 94% do total sendo formado por ações.

A situação da Starbucks no Brasil

A Starbucks no Brasil passa por um processo de reestruturação e expansão após enfrentar anos de desafios financeiros. Em junho de 2024, a operação brasileira da Starbucks foi adquirida pela holding Zamp, que também controla marcas como Burger King e Popeyes no país, por R$ 120 milhões. A Zamp é controlada pela Mubadala Capital, um fundo de investimento com base nos Emirados Árabes Unidos, que tem o fundo soberano de Abu Dhabi entre seus principais investidores.

Com a aquisição, a Zamp anunciou planos para reverter a retração da marca no Brasil.

Nos últimos dois anos, a Starbucks enfrentou dificuldades financeiras significativas, que resultaram no fechamento de mais de 50 lojas no país, sendo a South Rock a operadora anterior da marca. A empresa passou por um período de recuperação judicial devido às dificuldades enfrentadas pela operação, mas a expectativa com a nova gestão é que o Starbucks consiga recuperar sua posição no mercado brasileiro.

A Zamp já delineou uma expansão planejada para 2025, com o objetivo de reverter a recente retração e expandir novamente a rede de cafeterias da Starbucks no Brasil.

A expansão tem como foco melhorar a presença da marca e aumentar sua participação no crescente mercado de cafeterias no país, além de investir em uma experiência mais aprimorada para os consumidores.

As expectativas são de que a Starbucks, sob a nova administração, consiga aproveitar o potencial de sua marca para recuperar a confiança do público e crescer novamente no Brasil.

O foco estará em melhorar a experiência do cliente e fortalecer o relacionamento com o consumidor, elementos fundamentais para a recuperação e expansão da marca no cenário atual.