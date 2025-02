Da Centauro para a Zamp: Pedro Zemel é o novo CEO da dona do Burger King

Depois de anunciar a saída de Paulo Camargo, que estava há apenas sete meses na companhia, a Zamp informou ontem a escolha de seu novo CEO: Pedro Zemel.

Zemel vai deixar o comando do grupo SBF, dono de Centauro e Fisia, a partir de abril, passando a liderança para Gustavo Furtado, que estava à frente da operação de Centauro.

Até lá, na Zamp, o CFO, Gabriel Guimarães, seguirá ocupando a cadeira de CEO interinamente.

Pedro Zemel estava há nove anos como CEO e há 12 no grupo SBF, e liderou o IPO da companhia. Ele será, agora, indicado a um cargo no conselho do grupo de artigos esportivos.



Por lá, Zemel conseguiu entregar um forte crescimento do negócio até o início da pandemia, em 2020. Mas os últimos anos foram mais complexos.



O avanço muito acelerado de Fisia, que opera a marca Nike no Brasil, trouxe desbalanço de estoque, o que pressionou margem e capital de giro. Especialmente entre 2023 e 2024, a gestão de Zemel buscou arrumar a casa e retomar a trajetória de crescimento mais saudável do negócio — o que se traduziu numa volta dos compradores da ação da companhia nos últimos tempos.

“Zemel fez um ótimo trabalho entre 2015 e 2019. E um bom trabalho nos últimos dois anos”, diz um gestor que já teve posição em SBF.



À frente de Zamp, Zemel terá o trabalho de integração da companhia que se tornou uma house of brands de redes de alimentação fora de casa.

A chegada do Mubadala ao controle da operação mudou a estratégia da Zamp, a começar com a saída de Ariel Grunkraut, que era um dos fundadores da companhia.

No último ano, o grupo, que era dono do Burger King e do Popeyes, comprou as operações nacionais de Subway e Starbucks, que viviam momento de crise em meio à recuperação judicial da masterfranqueadora SouthRock.

Em meio ao processo de expansão, a Zamp trouxe Paulo Camargo, ex-CEO do concorrente Mc Donald’s, que, além de conhecimento da indústria, tinha a missão de integrar marcas que não operavam juntas.



À época do anúncio, em junho de 2024, o nome foi bem recebido, com a percepção de que Camargo trazia consigo forte capacidade de consolidar cultura e engajar o público interno. As ações saltaram 15% após o anúncio de seu nome.

Agora, Zemel tem o desafio de integrar as operações na Zamp.

Nos últimos 12 meses, o papel da dona do BK despencou 47%, para R$ 2,50. O valor de mercado da companhia é de R$ 1,02 bilhão.