Zamp anuncia saída do vice-presidente de marketing Igor Puga e de outros diretores

A Zamp, controladora das redes Burger King, Popeye’s, Subway e Starbucks no Brasil, informou nesta sexta-feira, 16, a saída do vice-presidente de marketing, Igor Puga. O anúncio ocorre menos de 20 dias após Pedro Zemel assumir como novo diretor-presidente da companhia.

No mesmo fato relevante, a empresa também comunicou a saída do diretor vice-presidente da unidade Burger King, Danillo Toledo Gomes, e do diretor vice-presidente de supply chain, Ives Arca Uliana. As posições serão assumidas interinamente por Gabriel Magalhães, atual diretor financeiro e de relações com investidores.

Puga assumiu a vice-presidência de marketing da Zamp em agosto de 2024, após convite do recém-nomeado CEO Paulo Camargo, deixando o cargo de vice-presidente executivo do Enjoei, onde atuou por quatro meses.

Ele substituiu Juliana Cury, que deixou a Zamp para assumir o cargo de CMO do Santander — posição que Puga ocupou por oito anos. Pouco depois, Cury tornou-se CMO do Itaú Unibanco.

Em entrevista à EXAME naquele período, o ex-CMO do BK destacou o desafio de consolidar a Zamp como uma 'house of brands', ampliando a visibilidade das marcas que já estão na operação e incorporando novas. Nos últimos 12 meses, contudo, o papel da dona do BK despencou 47%, para R$ 2,50. O valor de mercado da companhia é de R$ 1,02 bilhão.

Jornalista e pós-graduado em estatística aplicada, Puga tem no currículo passagens pelas agências Publicis, JWT, Africa e DM9, onde foi vice-presidente de integração e inovação até 2016. Foi sócio do grupo TBWA no Brasil, fundando a agência digital ID\TBWA, onde atuou por oito anos. No mercado de plataformas digitais, trabalhou no iG e no Terra.