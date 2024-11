Esqueça as dinâmicas! Varejista FARM cria ‘game show’ das gerentes e dá R$ 15 mil para vencedoras

Anualmente, a varejista de moda FARM realiza um encontro comercial com gerentes de lojas da marca de todo o Brasil. Este ano, a empresa resolveu investir em uma nova tradição, criando o ‘Joga Junto: os jogos anuais da FARM’.

Realizado de 21 a 23 de outubro, no Rio de Janeiro, a iniciativa teve dois dias focados no desenvolvimento de lideranças e na imersão nos valores da empresa. E o mais inusitado: os jogos foram inteiramente inspirados em game shows e realities da TV.

Como a FARM organizou essa ‘brincadeira’?

A programação contou com apresentadora, mascotes para animar a plateia, trilha sonora e banca de jurados – formada pela Diretora Comercial da marca, Cláudia Trinca, e pela Head Comercial, Juliana Magalhães.

Esses elementos nostálgicos da TV contribuíram para uma experiência lúdica e autêntica na motivação e desenvolvimento do time.

As gerentes de loja FARM estavam separadas por times de acordo com suas regiões e foram lideradas pelas supervisoras que assumiram o papel de capitães no jogo.

Foram mais de oito provas, entre quiz interativo e “complete a música”, que tinham conteúdos voltados para o dia a dia das equipes, como informações institucionais, cultura de atendimento, treinamentos feitos anteriormente, dados da marca e etc.

A equipe vencedora desta primeira edição foi a Voando Alto – regional do Norte e Centro-Oeste – que ganhou R$15 mil reais para usar em um encontro exclusivo do time.

E por que apostar nesse tipo de evento tão fora da curva?

O principal objetivo da varejista era intensificar a imersão nos pilares contidos no lema “gente boa, bom de gente e bom de jogo”.

Segundo a empresa, os times e a gerência das lojas foram os fatores responsáveis pelos bons resultados de 2024, incluindo aumento de 67% para 92,9% no NPS – Net Promoter Score, metodologia que calcula a satisfação do cliente.

Os jogos conseguiram engajar um grupo de 120 lideranças de loja, formado integralmente por mulheres.

Todo o evento foi gravado e será disponibilizado em formato de “série” na plataforma on-line de desenvolvimento interno da FARM .

A ideia é transformar a experiência do ‘Joga Junto’ em um legado de aprendizado para todo o time de loja poder assistir de forma divertida e informativa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube