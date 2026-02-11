A gigante chinesa por trás do mercado de tênis que compete com a Nike

Puma, Salomon e Arc'teryx. Algumas das marcas esportivas mais reconhecidas do mercado estão por trás de um nome pouco conhecido no mercado, a Anta Sports. A gigante chinesa de vestuário e calçados esportivos, tem se consolidado como uma das maiores concorrentes da Nike e Adidas no mercado global.

Proprietária da Amer Sports, que detém a Salomon e Arc'teryx, a empresa tem se destacado pelo agressivo crescimento e pelo portfólio diversificado. No ano passado, 29% das ações da Puma foram adquiridas da Kering por US$ 1,8 bilhão. A aquisição busca trazer um novo rumo à marca alemã, com foco no segmento premium.

Segundo a análise de LeRolland, especialista ouvido pelo site WWD, a Puma deve se reposicionar globalmente, tomando como modelo a estratégia de crescimento da Salomon. “Com base na sua reputação no mercado de esqui, a Salomon expandiu sua oferta para esportes de montanha e lifestyle, promovendo sua expertise por meio de lojas-conceito em locais de destaque como a Champs-Élysées, em Paris”, afirmou LeRolland, explicando que a marca agora busca se consolidar em mercados ainda mais sofisticados.

O CEO da Anta, Ding Shizhong, mencionou ao Business of Fashion que a empresa acredita no potencial de longo prazo da Puma, particularmente no mercado chinês, e que o investimento na marca impulsionará seu crescimento global.

Além disso, a compra da Puma pode ser vista como uma estratégia de reforço da marca como líder em athleisure, um mercado em forte expansão, especialmente na China, onde as tendências de esportes e moda se entrelaçam cada vez mais.

No caso da Salomon, a marca tem se mostrado uma das mais quentes no mercado de esportes, especialmente após a aquisição pela Anta. O crescimento da marca foi impulsionado pela sua presença nos Jogos Olímpicos de Inverno, especialmente com o foco em um público que busca produtos de alto desempenho, como mostrou a estratégia de lançar coleções como a S/Lab Equipe, voltada para as exigências de biatlo, snowboard e esqui alpino.

“A Salomon tem experimentado um crescimento acelerado, especialmente na Ásia, com forte demanda por produtos de estilo esportivo e itens de performance”, afirmou James Zheng, CEO da Amer Sports, ao WWD.

Por trás desse crescimento está a visão de longo prazo da Anta, que tem investido na expansão internacional e em modelos de vendas diretas ao consumidor, com destaque para a China e a América do Norte. A empresa chinesa também aposta na diversificação de sua estratégia multicanal, com a abertura de lojas físicas e a crescente presença online.

No entanto, há o desafio de manter a autenticidade das marcas sob seu portfólio, como Salomon e Puma, ao mesmo tempo em que amplia sua presença em mercados altamente competitivos.

No caso da Puma, a Anta está trabalhando para ajudar a marca a superar um “programa de reset” iniciado antes da aquisição, que envolve a reorganização de sua distribuição e a correção de estoques elevados. O CEO da Puma, Arthur Hoeld, disse em entrevista ao Business of Fashion que o objetivo é restabelecer a marca entre as três principais do setor até 2027, uma tarefa que envolve reposicionamento, renovação de imagem e foco em segmentos premium.

Além disso, o impacto das estratégias da Anta não se limita à Puma. A empresa está utilizando a plataforma global da Salomon e da Arc'teryx para promover uma oferta mais diversificada de produtos, com forte apelo para consumidores que buscam qualidade e estilo.

Isso inclui iniciativas como as lojas-conceito e os lançamentos de produtos em mercados estratégicos, como os EUA e a Europa. A Salomon, por exemplo, demonstrou ser uma das marcas que mais se destaca em termos de engajamento com consumidores, especialmente por meio de sua presença em eventos como os Jogos Olímpicos de Inverno.

Em termos de performance financeira, a Anta também tem mostrado resultados sólidos. A Amer Sports, controlada pela Anta, divulgou um crescimento de 29,7% nas receitas no terceiro trimestre de 2025, alcançando US$ 1,76 bilhão. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas de calçados e pela forte demanda por produtos das marcas Salomon e Arc'teryx.

Para os próximos anos, espera-se que a Anta continue a expandir seu portfólio de marcas e a reforçar sua presença global, competindo diretamente com gigantes como Nike e Adidas.