BBB 26: Juliette fala em 'porcentagem' no paredão com Sarah — e era marketing

Uma publicação feita pela cantora e ex-BBB Juliette nas redes sociais, na segunda-feira, 9, movimentou a conversa online na véspera do paredão do Big Brother Brasil 2026, que envolve Sarah Andrade. A sister disputa a permanência no programa com Babu e Sol Vega, em eliminação marcada para esta terça-feira, 10.

No X (antigo Twitter), Juliette escreveu apenas “Oi, Cactos. Qual será a porcentagem?”, acompanhada de um emoji. A pergunta foi rapidamente interpretada por parte do público como uma possível referência ao paredão do programa, em meio ao aumento do engajamento típico dos dias de eliminação, e indireta para Sarah, emparedada nesta semana e ex-colega de Juliette no BBB 2021.

Horas depois, a própria Juliette esclareceu o contexto: tratava-se de uma ação publicitária do Mercado Pago, relacionada ao rendimento de 120% do CDI dos cofres da plataforma. A postagem marcava o perfil da empresa e fazia referência direta ao produto financeiro.

O valor do cachê não foi confirmado oficialmente. Até a publicação da reportagem, o post já contava com mais de 9 mil comentários, 19 mil reportagens, quase 150 mil curtidas e 7 milhões de visualizações.

Twitter: Juliette ativa conversa do paredão e vira ação de marketing do Mercado Pago no BBB 26 (Reprodução)

Estreia do Mercado Pago no BBB 26

A ativação ocorre no mesmo momento em que o Mercado Pago estreia como patrocinador do BBB 2026, dentro de uma estratégia centrada em conversas orgânicas nas redes sociais e na associação a eventos de grande audiência. Já no primeiro dia do reality, a empresa dobrou o valor do prêmio final para R$ 5,44 milhões, o maior da história do programa.

Neste início de ano, o BBB se consolida como o principal pilar de visibilidade da marca, ao lado do Carnaval, do Campeonato Brasileiro e de outras plataformas de entretenimento de alcance nacional.

“O Big Brother é uma plataforma onde conseguimos explicar a nossa proposta de valor de forma didática, usando entretenimento”, afirmou Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago para a América Latina, em coletiva recente. Segundo a executiva, a companhia aumentará em 118% o investimento em patrocínios em 2026 na comparação com o ano anterior.

A estratégia se conecta à campanha “Tudo em Dobro”, lançada no primeiro dia do BBB e criada para marcar o crescimento da base de usuários, que dobrou nos últimos dois anos.

A iniciativa não se restringe ao reality e será desdobrada ao longo dos 100 dias do programa, com ativações no Carnaval, no Brasileirão, no Caldeirão com Mion, em ações de cashback e em eventos como os ensaios da Anitta e o Sambódromo da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

'Modo blindado'

Paralelamente, o Mercado Pago vem reforçando a comunicação de produtos. Um dos focos deste início de ano é o lançamento do “modo blindado”, funcionalidade de segurança do aplicativo apresentada antes do Carnaval.

A empresa prevê uma campanha específica para divulgar o recurso, com ativações ligadas aos blocos de rua em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, além de ações presenciais na Sapucaí.

“O Modo Blindado vem como uma luva para o período de Carnaval, quando as pessoas vão para a rua, para blocos e grandes eventos. A ideia é que o usuário se sinta tranquilo ao usar o aplicativo”, afirmou Ferraz.

O novo recurso já está disponível para os usuários e, segundo a executiva, a ampliação da exposição tem reflexo direto em métricas como reconhecimento de marca, downloads e aumento da base de usuários. Nas primeiras semanas de 2026, a empresa registrou crescimento de 14% nos downloads do aplicativo em relação a períodos anteriores.

Mercado Pago e Mercado Livre: comunicação conjunta

A ofensiva de comunicação do Mercado Pago ocorre em paralelo ao movimento mais amplo do Mercado Livre, que intensificou o uso do BBB como plataforma estratégica. Esta é a primeira vez que as duas marcas patrocinam o programa de forma conjunta.

Em 2026, a operação do Mercado Livre no reality passa a combinar três frentes: a cota principal “Big”, a cota de supermercado — associada às dinâmicas semanais de compras — e, pela primeira vez, uma cota dedicada exclusivamente a afiliados e creators. O valor do investimento não é divulgado.

Segundo Iuri Maia, diretor de marketing do Mercado Livre, o reality funciona como um ambiente de escala e reforça a integração entre entretenimento, social commerce e conversão.

“O BBB é o palco para explicar como o modelo de afiliados funciona e distribuir ofertas e cupons”, afirmou o executivo em entrevista ao Marketing Trends, videocast da EXAME.

Os números ajudam a dimensionar o peso do canal. No último trimestre de 2025, o Mercado Livre registrou 77 milhões de usuários únicos, crescimento de 26% na comparação anual. No mesmo período, a base de afiliados avançou 342%. Em setembro do ano passado, as compras realizadas por links de afiliados atingiram o ritmo de 72 transações por minuto.

As comissões podem chegar a 16%, a depender da categoria. O ecossistema do BBB também tem sido usado para promover o frete grátis a partir de R$ 19 e condições de pagamento com o cartão Mercado Pago, incluindo parcelamentos mais longos.

Além da conversão direta, a estratégia prioriza recorrência e presença de marca em múltiplos pontos de contato, como redes sociais, grupos de mensagens e vídeos. Na Black Friday de 2025, por exemplo, a comunicação conjunta das marcas distribuiu 100 milhões de cupons, além de condições como parcelamento em até 24 vezes sem juros com o cartão do Mercado Pago.

A ação com Juliette se insere nesse contexto de maior presença da marca em conversas culturais e de entretenimento. Ao explorar o ruído gerado pelo paredão do BBB, o Mercado Pago transforma um tema de alto engajamento em ponto de contato com o público, reforçando produtos financeiros, propostas promocionais e o posicionamento da marca como parte do cotidiano digital do consumidor brasileiro.