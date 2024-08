Marcas do Grupo Boticário lançam data promocional e esperam alta de 70% nas vendas online

As marcas do Grupo Boticário — incluindo Quem Disse, Berenice?, Eudora, O.U.i Paris, Dr. Jones, Vult e Truss — se uniram para lançar uma nova data promocional neste mês de agosto. Espécie de Black Friday fora de época, a iniciativa visa turbinar as vendas fora das datas mais saturadas do cronograma comercial, a exemplo de Natal e Dia do Consumidor.

Batizada de ‘Dias de Beleza’, a campanha começou nesta segunda-feira, 19, e se estenderá até o próximo dia 25. No período, a companhia promete uma série de descontos exclusivos que podem alcançar até 60% em mais de 400 produtos.

Visando reforçar a estratégia de omnicanalidade, o consumidor tem acesso às ofertas dos Dias de Beleza em todos os canais de vendas, como lojas próprias, varejo, a plataforma Beleza na Web e o aplicativo do Boticário.

A novidade busca dinamizar um mês menos explorado pelo varejo, consolidando uma nova oportunidade de crescimento e engajamento com o público. As marcas do Grupo Boticário projetam um aumento superior a 70% nas vendas online em comparação com o mesmo período do ano passado, um resultado significativo, segundo a empresa, considerando que agosto costuma ser um mês mais estático.

“Nosso objetivo é descentralizar os períodos promocionais para facilitar o acesso ao nosso portfólio ao longo do ano. Com isso, nosso compromisso é oferecer grandes oportunidades de compra, para que novos consumidores possam conhecer nossos produtos e marcas, além de incentivarmos o público fiel a reabastecer seus itens favoritos e se aventurarem em novidades”, diz Livia Masiero, diretora executiva de e-commerce do Grupo Boticário.

Além das ofertas, os consumidores também terão acesso a benefícios, como brindes progressivos, cupons de brinde full size, frete grátis em compras realizadas pelo aplicativo em dias específicos e condições facilitadas de pagamento. Já o blog de O Boticário contará com conteúdos educativos, dicas de beleza e autocuidado e uma curadoria de itens com desconto.

“Nossa expectativa é que a nova data se torne um evento aguardado todos os anos, fortalecendo o relacionamento com os clientes e ampliando a visibilidade das marcas envolvidas”, finaliza Masiero.

Veja ranking das 10 maiores franquias em 2023 (por unidades)