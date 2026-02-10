A marca que vem sacudindo o tênis masculino (e não é a Nike)

Alex de Minaur no Australian Open: novo patrocínio (Clive Brunskill/Getty Images)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h30.
O tênis profissional chegou a 2026 em meio a uma mudança profunda, ainda que discreta, percebida nos logotipos das camisetas e dos shorts. Enquanto Nike e Adidas seguem como forças dominantes, uma marca tradicional do esporte vem ganhando espaço de forma consistente entre os principais nomes do circuito masculino. Trata-se da americana Wilson.
Nos últimos meses, a marca avançou em territórios antes ocupados por concorrentes históricos. O australiano Alex de Minaur trocou a Asics por um contrato mais amplo com a Wilson, que inclui vestuário, calçados e equipamentos. Movimento semelhante ocorreu com Karen Khachanov, que deixou a Nike, e com Jiri Lehecka, antes ligado à Le Coq Sportif.
Em comum, todos passaram a integrar acordos mais integrados — o chamado modelo head-to-toe, em que a marca veste o atleta da cabeça aos pés. Esse tipo de contrato tem ganhado força em um circuito cada vez mais atento à construção de imagem e à consistência visual dos jogadores. Para a Wilson, a estratégia também representa uma mudança relevante de posicionamento.
Fundada em 1914, em Chicago, a Wilson construiu sua reputação ao longo de mais de um século como uma das maiores autoridades em raquetes e bolas de tênis do mundo. É fornecedora oficial de bolas de torneios como o US Open e tem seu nome associado a lendas do esporte, de Pete Sampras e Roger Federer a Serena Williams.
Durante décadas, porém, seu negócio esteve mais concentrado em equipamentos. A entrada mais agressiva no vestuário e nos calçados de performance é relativamente recente e faz parte de um plano de expansão global após a marca passar a integrar o portfólio do grupo Amer Sports, hoje controlado pela chinesa Anta Sports.
Embora a Wilson não divulgue números isolados de faturamento, estimativas de mercado apontam que a marca movimenta entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão por ano, dentro de um grupo que supera US$ 4 bilhões em receitas globais. O tênis segue como seu principal pilar. Natural, portanto, essa expansão para além das raquetes.
A transformação do mercado fica mais clara na comparação entre o top 20 do ranking masculino em fevereiro de 2020 e o Top 20 atual, de fevereiro de 2026, feita pelo site Tennis Tempo. Se seis anos atrás o circuito era dominado por uma geração mais madura, com contratos longos e marcas bem estabelecidas, hoje o cenário reflete uma nova leva de jogadores e estratégias comerciais mais flexíveis.
A Nike ainda patrocina nomes centrais como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. A Adidas também mantém presença relevante. A novata On, que tem Roger Federer como investidor, já chegou fazendo barulho. Entre seus patrocinados está o brasileiro João Fonseca, hoje na posição 33 do ranking da ATP.
Já a Wilson aparece como a marca que mais claramente ganhou espaço. Essa movimentação acontece em paralelo a uma mudança no perfil do público do tênis, cada vez mais jovem, global e conectado a narrativas de estilo, identidade e performance — elementos que, para as marcas, pesam tanto quanto resultados dentro de quadra.
|Ranking
|Jogador
|Marca esportiva
|1
|Novak Djokovic
|Lacoste
|2
|Rafael Nadal
|Nike
|3
|Roger Federer
|Uniqlo
|4
|Dominic Thiem
|Adidas
|5
|Daniil Medvedev
|Lacoste
|6
|Stefanos Tsitsipas
|Adidas
|7
|Alexander Zverev
|Adidas
|8
|Matteo Berrettini
|Umbro
|9
|Gaël Monfils
|Asics
|10
|David Goffin
|Asics
|11
|Fabio Fognini
|Emporio Armani
|12
|Roberto Bautista Agut
|Lacoste
|13
|Diego Schwartzman
|Fila
|14
|Denis Shapovalov
|Nike
|15
|Stan Wawrinka
|Yonex
|16
|Karen Khachanov
|Nike
|17
|Grigor Dimitrov
|Nike
|18
|Cristian Garín
|Nike
|19
|Félix Auger-Aliassime
|Nike
|20
|John Isner
|Fila
|Ranking
|Jogador
|Marca esportiva
|1
|Carlos Alcaraz
|Nike
|2
|Jannik Sinner
|Nike
|3
|Alexander Zverev
|Adidas
|4
|Novak Djokovic
|Lacoste
|5
|Lorenzo Musetti
|Asics
|6
|Alex de Minaur
|Wilson
|7
|Ben Shelton
|On
|8
|Felix Auger-Aliassime
|Adidas
|9
|Taylor Fritz
|Boss
|10
|Alexander Bublik
|Emporio Armani
|11
|Daniil Medvedev
|Lacoste
|12
|Casper Ruud
|Yonex
|13
|Jack Draper
|Vuori
|14
|Alejandro Davidovich Fokina
|Adidas
|15
|Andrey Rublev
|Rublo
|16
|Holger Rune
|Nike
|17
|Jakub Mensik
|Adidas
|18
|Karen Khachanov
|Wilson
|19
|Jiri Lehecka
|Wilson
|20
|Tommy Paul
|New Balance