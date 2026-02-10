A marca que vem sacudindo o tênis masculino (e não é a Nike)

O tênis profissional chegou a 2026 em meio a uma mudança profunda, ainda que discreta, percebida nos logotipos das camisetas e dos shorts. Enquanto Nike e Adidas seguem como forças dominantes, uma marca tradicional do esporte vem ganhando espaço de forma consistente entre os principais nomes do circuito masculino. Trata-se da americana Wilson.

Nos últimos meses, a marca avançou em territórios antes ocupados por concorrentes históricos. O australiano Alex de Minaur trocou a Asics por um contrato mais amplo com a Wilson, que inclui vestuário, calçados e equipamentos. Movimento semelhante ocorreu com Karen Khachanov, que deixou a Nike, e com Jiri Lehecka, antes ligado à Le Coq Sportif.

Em comum, todos passaram a integrar acordos mais integrados — o chamado modelo head-to-toe, em que a marca veste o atleta da cabeça aos pés. Esse tipo de contrato tem ganhado força em um circuito cada vez mais atento à construção de imagem e à consistência visual dos jogadores. Para a Wilson, a estratégia também representa uma mudança relevante de posicionamento.

De raquetes e bolinhas para o guarda-roupa

Fundada em 1914, em Chicago, a Wilson construiu sua reputação ao longo de mais de um século como uma das maiores autoridades em raquetes e bolas de tênis do mundo. É fornecedora oficial de bolas de torneios como o US Open e tem seu nome associado a lendas do esporte, de Pete Sampras e Roger Federer a Serena Williams.

Durante décadas, porém, seu negócio esteve mais concentrado em equipamentos. A entrada mais agressiva no vestuário e nos calçados de performance é relativamente recente e faz parte de um plano de expansão global após a marca passar a integrar o portfólio do grupo Amer Sports, hoje controlado pela chinesa Anta Sports.

Embora a Wilson não divulgue números isolados de faturamento, estimativas de mercado apontam que a marca movimenta entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão por ano, dentro de um grupo que supera US$ 4 bilhões em receitas globais. O tênis segue como seu principal pilar. Natural, portanto, essa expansão para além das raquetes.

Mudança que aparece no ranking

A transformação do mercado fica mais clara na comparação entre o top 20 do ranking masculino em fevereiro de 2020 e o Top 20 atual, de fevereiro de 2026, feita pelo site Tennis Tempo. Se seis anos atrás o circuito era dominado por uma geração mais madura, com contratos longos e marcas bem estabelecidas, hoje o cenário reflete uma nova leva de jogadores e estratégias comerciais mais flexíveis.

A Nike ainda patrocina nomes centrais como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. A Adidas também mantém presença relevante. A novata On, que tem Roger Federer como investidor, já chegou fazendo barulho. Entre seus patrocinados está o brasileiro João Fonseca, hoje na posição 33 do ranking da ATP.

Já a Wilson aparece como a marca que mais claramente ganhou espaço. Essa movimentação acontece em paralelo a uma mudança no perfil do público do tênis, cada vez mais jovem, global e conectado a narrativas de estilo, identidade e performance — elementos que, para as marcas, pesam tanto quanto resultados dentro de quadra.

Top 20 do ranking masculino – fevereiro de 2020

Ranking Jogador Marca esportiva 1 Novak Djokovic Lacoste 2 Rafael Nadal Nike 3 Roger Federer Uniqlo 4 Dominic Thiem Adidas 5 Daniil Medvedev Lacoste 6 Stefanos Tsitsipas Adidas 7 Alexander Zverev Adidas 8 Matteo Berrettini Umbro 9 Gaël Monfils Asics 10 David Goffin Asics 11 Fabio Fognini Emporio Armani 12 Roberto Bautista Agut Lacoste 13 Diego Schwartzman Fila 14 Denis Shapovalov Nike 15 Stan Wawrinka Yonex 16 Karen Khachanov Nike 17 Grigor Dimitrov Nike 18 Cristian Garín Nike 19 Félix Auger-Aliassime Nike 20 John Isner Fila

Top 20 do ranking masculino – fevereiro de 2026