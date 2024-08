De Hogwarts ao Beco Diagonal: exposição imersiva de 'Harry Potter' chega a São Paulo nesta semana

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011 com a 2ª parte de "As Relíquias da Morte". Embora muitos fãs sintam saudades das aventuras do jovem bruxo, a franquia continua investindo em longas e atrações baseadas neste universo. Desta vez, a cidade de São Paulo receberá uma exposição imersiva com a atmosfera mágica dos filmes.

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, "Harry Potter: The Exhibition" vai estrear na Oca, no Parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista. A atração ficará em cartaz até 27 de outubro.

A exposição explora os ambientes, personagens e figurinos dos filmes de "Harry Potter", de A Pedra Filosofal até As Relíquias da Morte. Além dos três longas de "Animais Fantásticos" e a produção da Broadway "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", vencedora do Tony Awards.

Os recursos tecnológicos presentes no evento prometem transportar os visitantes para as cenas mais icônicas da saga.

Após sua estreia mundial na Filadélfia em 2022, a exposição passou por várias cidades e já atraiu mais de dois milhões de visitantes.

Atualmente em exibição em Nova York e Macau, a exposição "Harry Potter: The Exhibition" abrirá também em Munique no próximo mês. Com seu sucesso global consolidado, a mostra tem atraído milhões de visitantes, levando a magia do universo Harry Potter a várias partes do mundo.

Cenários

A exposição "Harry Potter: The Exhibition" oferece diversas áreas temáticas para os visitantes explorarem:

Das Páginas para as Telas: Uma primeira edição de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" é exibida em um cofre inspirado no banco Gringotts, cercado por vídeos e citações literárias.

Uma primeira edição de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" é exibida em um cofre inspirado no banco Gringotts, cercado por vídeos e citações literárias. Castelo de Hogwarts: Uma experiência multimídia imersiva com elementos como o Salgueiro Lutador, Dementadores e o Mapa do Maroto.

Uma experiência multimídia imersiva com elementos como o Salgueiro Lutador, Dementadores e o Mapa do Maroto. Salão Principal: Um espaço onde são celebrados momentos mágicos sazonais, recriados em sua arquitetura icônica.

Um espaço onde são celebrados momentos mágicos sazonais, recriados em sua arquitetura icônica. Casas de Hogwarts: Vivência personalizada com a casa de Hogwarts escolhida durante o pré-registro, com interação com o Chapéu Seletor.

Vivência personalizada com a casa de Hogwarts escolhida durante o pré-registro, com interação com o Chapéu Seletor. Salas de Aulas de Hogwarts: Experiências interativas como preparar poções, prever o futuro e derrotar um boggart, além de exibir adereços e trajes famosos.

Experiências interativas como preparar poções, prever o futuro e derrotar um boggart, além de exibir adereços e trajes famosos. Cabana de Hagrid e a Floresta Proibida: Experiência interativa do feitiço Patrono e exibição de criaturas icônicas, junto a uma recriação da Cabana de Hagrid.

A loja da exposição também oferece uma coleção exclusiva de produtos, incluindo roupas, joias e guloseimas temáticas como Sapos de Chocolate e Butterbeer, algumas delas exclusivas da exibição.

1 /6 Cenário do Beco Diagonal na "Harry Potter: The Exhibition" (Cenário do Beco Diagonal na "Harry Potter: The Exhibition")

2 /6 Uniformes de Hogwarts na "Harry Potter: The Exhibition" (Uniformes de Hogwarts na "Harry Potter: The Exhibition")

3 /6 Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition" (Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition")

4 /6 Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition" (Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition")

5 /6 Quarto sob a escada na "Harry Potter: The Exhibition" (Quarto sob a escada na "Harry Potter: The Exhibition")

6/6 Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition" (Salão comunal na "Harry Potter: The Exhibition")

Veja preços e onde comprar

A venda de ingressos para "Harry Potter: The Exhibition" é realizada pelo site da Eventim Brasil. Confira a seguir os valores:

Terça e Quarta-feira L1: R$50,00 (meia) | R$100,00 (inteira)

Quinta e Sexta-Feira L1: R$60,00 (meia) | R$120,00 (inteira)

Sábado, Domingo e Feriado L1: R$85,00 (meia) | R$170,00 (inteira)

VIP L1: R$280,00 (meia) | R$400,00 (inteira)

*Valor total Meia: R$280,00 (sendo R$120,00 do ingresso + R$160,00 dos Gifts)

*Valor total Inteira: R$400,00 (sendo R$240,00 do ingresso + R$160,00 dos Gifts)