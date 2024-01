Quem Disse, Berenice? e Faber-Castell desenvolvem maquiagens em forma de material escolar

Semanas antes da volta às aulas, a Faber-Castell anuncia uma colaboração com produtos que são armazenados não no estojo, mas no nécessaire. Em parceria com Quem Disse, Berenice?, a linha é composta por sete itens de maquiagem inspirados em itens escolares.

Com maquiagens e desenhos como ponto comum entre as marcas, a parceria estreia uma linha inspirada nos clássicos materiais escolares, com lápis de cor jumbo, caixa de lápis de cor, cola bastão, pastilha de aquarela e marcador de quadro branco.

Coleção de maquiagem de Quem Disse, Berenice? e Faber-Castell.

Assim, a coleção apresenta os formatos já conhecidos nas papelarias, mas com uso para a maquiagem.

"A Faber-Castell é uma marca mundialmente conhecida pelos seus itens e principalmente por ser referência em cores e criatividade, uma marca para todas as idades e que até hoje conserva essa profunda conexão com as pessoas. A partir disso, unindo nossa expertise em portfólio de maquiagem ao entregar produtos de alta performance, cores, texturas e pigmentação, vimos uma oportunidade de conectar o core das duas marcas. A linha chega para atender os consumidores que amam maquiagens e arte, combinando elementos dos dois universos", diz Mirele Martinez, diretora de marketing de maquiagem da Quem Disse, Berenice?.

A coleção de maquiagem é composta pelo Iluminador em Bastão, inspirado na cola bastão, tem partículas de brilho dourado que proporcionam um efeito glow radiante de longa duração com textura fácil de espalhar; pela Máscara Marca Cílios, com embalagem no formato do tradicional marcador de quadro branco, que entrega cor preta intensa, para destacar os cílios e deixar a make completa; pela Paleta de Sombras para Colorir, opção ideal para trazer ainda mais cor à make, com seis sombras de acabamento mate, acetinado e superbrilho, ela garante máxima pigmentação desde a primeira passada, alta fixação e durabilidade prolongada.

Há ainda a Caixa de Lápis de Cor Metalizados para Olhos, inspirada nos lápis de cor metalizados da Faber-Castell, atende tendência de moda, em quatro opções de cores super pigmentadas que entregam em traços macios, looks mono ou multicolorido de longa duração; e, por fim, o Lápis Jumbo Multifuncional, nas cores Rosa, Vermelho e Damasco, inspirado na linha jumbo da marca, que se destaca pela adaptabilidade no uso devido a textura semi mate, permitindo o uso para contornar e preencher os lábios, esfumar nas bochechas e delinear ou sombrear os olhos, além de ter acabamento semi-mate e textura perfeita para esfumar.

Até 11 de fevereiro, é possível adquirir os produtos com 20% de desconto em todos nos canais de venda da marca.