Tarcísio lidera cenários de 1º turno com até 52,8%, diz Paraná Pesquisas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera cenários de 1º e 2º turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes neste ano, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 11.

Nos três cenários em que seu nome é testado, o chefe do executivo paulista lidera com até 52,8% das intenções de voto e venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje.

Na primeira simulação, Tarcísio tem 51% contra 27,7% do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O deputado federal, Kim Kataguiri, com 5,2%, o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe D'Avila, com 1,6%, também aparecem no levantamento.

Em uma eventual disputa contra o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador paulista tem 48,5% contra 29,9% de Alckmin. Os outros nomes não passam de 6% cada.

O melhor desempenho do governador foi registrado no cenário em que o ministro Márcio França (PSB) é o principal nome da oposição. Tarcísio tem 52,8% das intenções de voto contra 18,5% de França.

Tarcísio lidera cenários de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Tarcísio de Freitas também tem números favoráveis contra os principais nomes da oposição.

Contra Geraldo Alckmin, Tarcísio lidera com 56%, enquanto o vice-presidente registra 35,1%.

Em um cenário contra Fernando Haddad, Tarcísio também se mantém como favorito, com 58,7% das intenções de voto, enquanto o ministro da Fazenda fica com 32,4%.

O instituto também testou cenários sem Tarcísio. Com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sendo o candidato governista contra Alckmin, o vice-presidente aparece com 45,3% contra 40,9% do emedebista.

Alckmin também venceria a disputa contra o vice-governador Felício Ramuth (PSD), com 47,7% das intenções de voto contra 20,6%.

O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1580 eleitores do Estado de São Paulo entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro de levantamento é de 2,5 pontos percentuais para uma margem de erro de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º SP 04650/2026.

Cenários 1º turno governo de SP Paraná Pesquisas (fevereiro)

Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 51,0%

Fernando Haddad: 27,7%

Kim Kataguiri: 5,2%

Paulo Serra: 4,2%

Felipe D'Avila: 1,6%

Não sabe/ Não opinou: 3,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,4%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas: 48,5%

Geraldo Alckmin: 29,9%

Kim Kataguiri: 5,3%

Paulo Serra: 4,1%

Felipe D'Avila: 1,8%

Não sabe/ Não opinou: 3,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,6%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 52,8%

Márcio França: 18,5%

Paulo Serra: 5,7%

Kim Kataguiri: 5,6%

Felipe D'Avila: 2,5%

Não sabe/ Não opinou: 5,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,6%

Cenário 4

Ricardo Nunes: 36,0%

Márcio França: 24,2%

Kim Kataguiri: 7,8%

Paulo Serra: 7,8%

Felipe D'Avila: 4,6%

Não sabe/ Não opinou: 6,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,0%

Cenário 5

Márcio França: 29,2%

Kim Kataguiri: 10,9%

Paulo Serra: 10,7%

Felício Ramuth: 8,4%

Felipe D'Avila: 6,5%

Não sabe/ Não opinou: 9,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 24,9%

Cenários 2º turno governo de SP Paraná Pesquisas (fevereiro)

Tarcísio x Haddad

Não sabe/ Não opinou: 3,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,8%

Tarcísio de Freitas: 58,7%

Fernando Haddad: 32,4%

Tarcísio x Alckmin

Não sabe/ Não opinou: 3,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,6%

Tarcísio de Freitas: 56,0%

Geraldo Alckmin: 35,1%

Nunes x Alckmin

Não sabe/ Não opinou: 5,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,7%

Ricardo Nunes: 45,3%

Geraldo Alckmin: 40,9%

Alckmin x Ramuth

Não sabe/ Não opinou: 7,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 24,4%

Geraldo Alckmin: 47,7%

Felício Ramuth: 20,6%

Haddad x Ricardo Nunes

Não sabe/ Não opinou: 5,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,5%

Ricardo Nunes: 48,2%

Fernando Haddad: 35,1%

Haddad x Felício Ramuth