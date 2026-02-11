Tarcísio lidera cenários de 1º turno com até 52,8%, diz Paraná Pesquisas

Tarcísio: governador paulista lidera cenários de 1º e 2º turno ( Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11h46.
Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 11h50.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera cenários de 1º e 2º turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes neste ano, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 11.
Nos três cenários em que seu nome é testado, o chefe do executivo paulista lidera com até 52,8% das intenções de voto e venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje.
Na primeira simulação, Tarcísio tem 51% contra 27,7% do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O deputado federal, Kim Kataguiri, com 5,2%, o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe D'Avila, com 1,6%, também aparecem no levantamento.
Em uma eventual disputa contra o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador paulista tem 48,5% contra 29,9% de Alckmin. Os outros nomes não passam de 6% cada.
O melhor desempenho do governador foi registrado no cenário em que o ministro Márcio França (PSB) é o principal nome da oposição. Tarcísio tem 52,8% das intenções de voto contra 18,5% de França.
Nos cenários de segundo turno, Tarcísio de Freitas também tem números favoráveis contra os principais nomes da oposição.
Contra Geraldo Alckmin, Tarcísio lidera com 56%, enquanto o vice-presidente registra 35,1%.
Em um cenário contra Fernando Haddad, Tarcísio também se mantém como favorito, com 58,7% das intenções de voto, enquanto o ministro da Fazenda fica com 32,4%.
O instituto também testou cenários sem Tarcísio. Com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sendo o candidato governista contra Alckmin, o vice-presidente aparece com 45,3% contra 40,9% do emedebista.
Alckmin também venceria a disputa contra o vice-governador Felício Ramuth (PSD), com 47,7% das intenções de voto contra 20,6%.
O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1580 eleitores do Estado de São Paulo entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro de levantamento é de 2,5 pontos percentuais para uma margem de erro de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º SP 04650/2026.
