Grupo Boticário aumenta serviços de maquiagem e skincare em lojas. O objetivo: dobrar o ticket médio

Como atrair mais clientes para as lojas físicas tem sido um desafio em todo varejo. Boa parte das companhias tem apostado na oferta de experiências para fidelizar e aumentar a recorrência dos consumidores nos pontos de vendas. No Grupo Boticário não tem sido diferente. Marcas como O Boticário, Quem Disse, Berenice? e tô.que.tô tem aumentado a oferta de serviços de maquiagem, cabelo e skincare nas lojas. Só no último ano a oferta de serviços em unidades do grupo cresceu 69% e já está presente em mais de 2.000 lojas. Ao todo, o grupo tem mais de 3.800 lojas de 12 marcas e faturou mais R$ 30 bilhões em 2023.

Para realizar um serviço é preciso um agendamento prévio. Ao chegar na loja para fazer uma maquiagem, por exemplo, o cliente é recebido por um funcionário treinado que apresenta diversos produtos da marca. Ao final, além do serviço prestado, o consumidor reverte o valor pago no serviço, que é encontrado a partir de R$ 99,90, em produtos de qualquer categoria da marca.

O objetivo da companhia é claro: aumentar recorrência e o ticket médio do cliente.

"O consumidor que passa por algum dos serviços de loja aumenta seu tempo de relacionamento com a marca e também dobra o ticket médio", diz Adriano Amaral, diretor de ativação e formatação de lojas do Grupo Boticário.

O diretor explica que, ao comprar um serviço numa loja do grupo, o consumidor entende os atributos de cada produto, o modo de uso e os resultados que deve esperar. "Ele consome de forma mais assertiva e tende a voltar para a recompra e, consequentemente, para a experimentação de novos itens", diz.

Os serviços são oferecidos desde 2019, mas tem ganhado mais relevância nos últimos anos. Além do aumento da capilaridade na rede, o volume de serviços prestados também está crescendo. Nos primeiros cinco meses do ano, os serviços extrapolaram em 200% a meta estabelecida para o período.

Para a oferta dos serviços, as marcas estão investindo constante em capital humano. Mais de 18 mil funcionários já foram capacitados para realizarem os serviços ofertados na rede.

"Para além de apresentar a grande variedade de produtos das marcas do Grupo Boticário, queremos que esses profissionais se tornem agentes de beleza, auxiliando e instruindo cada consumidor que passa por essas experiências em loja", diz Amaral.

A ideia é seguir expandindo a oferta de serviços, que tem se mostrado como um canal complementar com grande relevância nas lojas do grupo, que faturou R$ 30,8 bilhões em 2023.

"Temos como objetivo identificar novas demandas do público para seguir expandindo e aprimorando os serviços, aprofundando o relacionamento com nossa base e atraindo novos clientes pelo desejo de experimentar um momento de qualidade, com experimentação e absorção de conhecimento de beleza", diz.