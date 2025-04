Marca Jordan deve fazer uniforme reserva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

De acordo com informação do site inglês Footy Headlines, a camisa reserva da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será produzida pela marca Jordan, ao invés da Nike, e terá inédita cor vermelha. A publicação aponta outra novidade, de que o uniforme vai contar com o logotipo da Jordan Brand. O lançamento está previsto para março de 2026.

Essa não será a primeira vez que a Jordan Brand terá uma relação com o Brasil, já que em 2016 lançou uma camisa especial da Jordan Brasil.

Segundo a Footy Headlines, os detalhes daquele que será a camisa 2 da seleção brasileira, depois da tradicional amarela, ainda não foram divulgados, mas as primeiras indicações sugerem uma base vermelha moderna e vibrante.

Futebol conectado com cultura urbana

A revelação vai de encontro às informações que saíram nos últimos dias, de que a camisa azul vai sair de linha para a Copa do Mundo de 2026. O site Footy Headlines, inclusive, já havia apontado que nenhuma das cores da bandeira do Brasil estariam representadas no uniforme 2, ou seja, além do azul, nem o branco ou o verde.

“Se a Seleção Brasileira adotasse uma abordagem semelhante à do PSG, incorporando a estética da Jordan Brand em seu uniforme reserva para a Copa de 2026, isso representaria uma ousada fusão entre tradição e inovação. Seria uma forma de conectar o futebol brasileiro à cultura urbana e à moda global, especialmente significativa no contexto da Copa sendo sediada nos Estados Unidos, terra natal da Nike e de Michael Jordan", explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, que faz uma ressalva. “Porém a escolha da cor vermelha reacenderia a discussão partidária que a Nike trabalhou muito para se afastar na última edição da Copa”, diz.

"A marca Air Jordan é uma love brand, marca forte, super bem posicionada, desejada no mundo todo. Associar ela com o uniforme da seleção brasileira de futebol, outra love brand mundial, é uma troca de atributos muito interessante", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Muito impactante essa mudança. As cores da seleção são verde, amarelo, azul e branco. Alterações fortes como essas são geralmente feitas para ações pontuais, como foi a camisa preta em uma ação contra o racismo - posso dizer que a associação com Jordan é algo muito legal, mas ele é um atleta do basquete americano, até imaginava algo assim em uma ação pontual, nunca no uniforme oficial de futebol da Seleção Brasileira. Acredito que os responsáveis pelo projeto tenham estudado bastante essa iniciativa, e nos próximos dias entenderemos melhor a campanha, que dependendo do storytelling, pode ser sucesso de venda", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.