Novos vintages: lançamentos de tênis inspirados em modelos clássicos

A New Balance e a Converse trazem novidades para os fãs de sneakers, com lançamentos pensados para atender diferentes estilos. A New Balance apresenta o modelo 740, um retro-running adaptado para o dia a dia. Já a Converse e a GOLF WANG, marca de Tyler, The Creator, continuam sua colaboração com o lançamento do One Star CC Slip Pro, a primeira parceria com a silhueta slip-on para skate. Confira os lançamentos.

Converse

Converse: mais um lançamento com Tyler, The Creator (Converse/Divulgação)

A colaboração de Converse com GOLF WANG dá um novo passo com o lançamento do One Star CC Slip Pro, a primeira parceria das marcas com a silhueta slip-on para skate. A coleção apresenta três novas cores, inspirados nos clássicos modelos da Converse dos anos 1960, como o Deck Star Gore e Sea Star Gore, e na icônica linha One Star dos anos 1970.

Para esta colaboração, Tyler inverteu a fórmula clássica do One Star, com materiais inovadores, cores ousadas e a irreverência característica da GOLF WANG.

A colaboração traz um cabedal de camurça bicolor texturizada: Forget Me Not (azul suave), Forest Elf (verde floresta) e Black Beauty (preto profundo). A fita de foxing Egret e o forro co-branded, que trazem imagens da paisagem inspiradora, adicionam um toque de sofisticação ao modelo.

Pensado para skatistas, o One Star CC Slip Pro é equipado com a borracha de tração CONS para aderência superior, além do forro CX Foam para conforto durante todo o dia.

Disponível no site da Converse por R$ 749,90.

New Balance

740

O 740, clássico do retro-running originalmente lançado nos anos 2000 pela New Balance, chega ao mercado brasileiro com adaptações para o estilo contemporâneo. O nome 740 faz referência aos momentos do dia, das 7h40 da manhã até às 7h40 da noite.

O modelo retorna como uma peça versátil para o dia a dia, com design voltado para performance. Entre os destaques está o cabedal composto por mesh respirável e sobreposições sintéticas, entressola com a tecnologia ABZORB, que absorve impactos com eficiência, e detalhes como o logo “N” em TPU moldado e cadarços de fechamento rápido. Além disso, o modelo conta com detalhes refletivos e um solado de borracha.

Disponível no e-commerce, na loja da New Balance no Conjunto Nacional e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 799,99.

992 “Aged Well”

New Balance e Joe Freshgoods: o 992 “Aged Well” com sobreposições de camurça suína e couro premium (New Balance/Divulgação)

Celebrando cinco anos de colaborações, com vinte modelos lançados até agora, New Balance e Joe Freshgoods apresentam o 992 “Aged Well”, uma homenagem ao icônico 992 “No Emotions Are Emotions”, lançado em 2020.

Construído sobre uma base leve de mesh, o modelo apresenta sobreposições de camurça suína e couro premium, combinando tons de "Rose Smoke" e "Misty Rose". Os detalhes em couro marrom dão textura no acabamento, criando um visual nostálgico e premium.

Os tons terrosos e a seleção de materiais conferem ao modelo uma estética vintage e elegante. Além do nome “Aged Well” e do acabamento sofisticadamente envelhecido, o modelo inclui cinco opções de cadarços, uma referência ao quinto aniversário dessa parceria de grande sucesso. Na parte traseira, as iniciais “JFG” – abreviação de Joe Freshgoods – reforçam a identidade da colaboração.

Disponível no e-commerce, na loja da New Balance no Conjunto Nacional e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de: R$ 1.999,99.

Asics

ASICS: modelo ASICS GEL-KIRIL Ⅲ em parceria com Kiko Kostadinov (Asics/Divulgação)

A parceria entre ASICS e Kiko Kostadinov acaba de apresentar o modelo ASICS GEL-KIRIL Ⅲ, que revisita a tradição da marca no universo do workwear o vestuário funcional desenvolvido para o trabalho, que une durabilidade, conforto e design técnico.

A nova versão apresenta elementos que definem o artesanato japonês e o legado industrial. A parte frontal elevada em TPU, referência aos calçados de segurança usados por trabalhadores em diferentes ofícios, ganha destaque com um padrão em relevo, criando um jogo de texturas e tons que adiciona um toque à estética utilitária.

O ASICS GEL-KIRIL Ⅲ chega às lojas ASICS e no site da marca amanhã, 14, por R$ R$ 1.399,99.

Nike

Nike: três categorias com benefícios para diferentes atletas (Nike/Divulgação)

A Nike apresenta a nova família de tênis para corridas de rua criada para conectar os atletas às melhores inovações em calçados de corrida. São três categorias que oferecem um benefício específico e uma combinação diferente de tecnologias Nike e preços. Isso representa uma ampla gama de opções, capaz de atender a todos os atletas. A linha Pegasus traz amortecimento responsivo, garantindo devolução de energia ao longo do dia. A linha Vomero oferece amortecimento máximo e um altíssimo nível de conforto. A linha Structure chega com amortecimento que garante sustentação, aumentando a estabilidade das passadas.

Como exemplo, se um atleta deseja fazer uma corrida rápida pela cidade, com ótimo amortecimento e retorno de energia, o Pegasus é a melhor solução. Já quem busca passadas confortáveis e macias para corridas longas e tranquilas tem no Vomero a pedida certa. Corredores interessados em treinos orientados e mais estáveis podem ir direto ao Structure.