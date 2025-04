Nike é processada em US$ 5 milhões, e investidores acusam empresa de oferta ilegal de NFTs

A Nike foi alvo na última sexta-feira, 25, de uma ação coletiva nos Estados Unidos. Um grupo de investidores afirma que o gigante do mercado de esportes violou as leis do país sobre oferta de valores mobiliários com uma coleção de NFTs e agora pede uma indenização de US$ 5 milhões.

Além da acusação, o grupo de investidores alega também que a Nike teria "abandonado' os compradores de uma coleção de NFTs ao decidir fechar sua subsidiária dedicada ao segmento, a RTFKT. Para eles, o movimento foi um "golpe suave" que os deixou no prejuízo.

Os investidores disseram que a decisão da Nike foi uma "puxada de tapete", ou rug pull, um termo comum no mercado de criptomoedas que se refere a um golpe em que os criadores de um ativo vendem todas as unidades que possuem, saindo no lucro e deixando investidores no prejuízo.

A Nike não realizou esse tipo de operação, mas o grupo alega que o fim da RTFKT deixou os investidores dos NFTs sem liquidez e também desvalorizou os ativos. A visão dos investidores é que a forma como a Nike ofertou os colecionáveis digitais também violou as leis do país.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) proíbe a oferta de valores mobiliários sem autorização do regulador. Para os investidores, os criptoativos ofertados se enquadraram na definição de valores mobiliários, e a oferta acabou ocorrendo de forma ilegal.

Por outro lado, a própria SEC não tem uma posição clara sobre a classificação dos NFTs. Em casos passados, o regulador chegou a enquadrar alguns colecionáveis digitais como valores mobiliários, mas, recentemente, a SEC sugeriu que pode rever essa posição.

Os investidores também afirmam no processo que apenas compraram os ativos digitais devido à associação com a marca da Nike, e eles acreditam que a empresa errou ao promover os colecionáveis se aproveitando da imagem que construiu.

Apontando os prejuízos com os investimentos em NFTs, o grupo de investidores pede uma compensação de US$ 5 milhões. A RTFKT foi encerrada em dezembro de 2024, indicando que a empresa não pretende lançar novas coleções de criptoativos em um futuro próximo.

