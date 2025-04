Tênis da Nike e Adidas devem ficar mais caros após o anúncio de tarifas de Trump ao Vietnã

As gigantes do setor de calçados e vestuário estão enfrentando uma nova turbulência em suas cadeias de suprimentos após o presidente dos EUA, Donald Trump, impor tarifas ao Vietnã, um dos principais polos de produção do mundo.

Nesta quarta-feira, 2, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 46% sobre produtos vietnamitas, ampliando a disputa comercial liderada por Trump contra diversos países.

Nike e Adidas, que investiram fortemente na produção vietnamita nos últimos anos, agora sentem os impactos da medida. Atualmente, cerca de metade dos calçados da Nike e 39% dos modelos da Adidas são fabricados no país, segundo informações da Bloomberg.

O Vietnã é o principal fornecedor dessas marcas, com uma produção que gera mais de US$ 20 bilhões em receita anual combinada. Diante da incerteza, as ações da Nike caíram 6% nas negociações após o fechamento do mercado em Nova York.

Tarifas recíprocas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 2, tarifas recíprocas para produtos de 25 países. O americano exibiu uma tabela e falou que a medida busca corrigir injustiças com a indústria e produtos do país.

O Brasil terá uma tarifa de 10% sobre seus produtos. Aparentemente, ficou no piso das tarifas, na mesma situação que o Reino Unido e Singapura, Colômbia, Chile e Austrália. A China, por exemplo, terá de 34%.

O anúncio foi feito durante um evento no jardim da Casa Branca, com a presença de seus secretários. Trump disse que hoje é o "Dia da Libertação", em que os EUA deixarão de depender de exportações estrangeiras e, em sua visão, de serem explorados por outros países.

Veja os países que serão taxados pelos EUA