Lev e The Simple Gym testam aluguel de bicicletas elétricas para alunos

A fabricante brasileira de bicicletas elétricas Lev vai testar um novo modelo de negócio em parceria com a rede de academias The Simple Gym, da qual a influenciadora Manuela Cit é sócia. As empresas lançaram um projeto-piloto de locação de bicicletas elétricas exclusivo para alunos da rede, com uma frota inicial de 40 unidades e mensalidades a partir de R$ 400.

A iniciativa, divulgada em primeira mão para a EXAME, cria uma modalidade que atualmente não faz parte da operação regular da Lev e funcionará também como um teste para avaliar o interesse dos consumidores pelo aluguel das bicicletas.

Segundo Rodrigo Affonso, cofundador e CEO do Grupo Lev, a conexão entre as marcas está relacionada a uma visão comum sobre a relação das pessoas com a cidade. “A Lev e a The Simple Gym têm uma conexão muito natural. As duas nasceram e cresceram no Rio de Janeiro e, cada uma à sua maneira, buscam tornar a vida das pessoas mais leve, simples e interessante”, afirma.

“Para nós, falar de crescimento nunca foi só falar de números. Desde que nascemos, em 2010, existe um propósito muito claro de transformar a relação das pessoas com a cidade, com o tempo e com o próprio caminho”, diz o executivo.

A frota será dividida igualmente entre dois modelos: serão 20 unidades da E-BIKE L e outras 20 da Cruiser. Para a primeira, o plano trimestral custará R$ 400 por mês, enquanto a contratação mensal terá valor de R$ 570. Na Cruiser, os preços serão de R$ 480 mensais no plano trimestral e R$ 590 na contratação mês a mês.

Manuela Cit: influenciadora é sócia da The Simple Gym, rede de academias no RJ que acaba de firmar parceria com a Lev, de bicicletas elétricas

A contratação será feita a partir de uma página criada especificamente para a parceria. Depois do cadastro, a equipe de locação da Lev entrará em contato com o aluno para dar continuidade ao processo.

Além de criar uma alternativa de uso sem a necessidade de comprar a bicicleta, o formato permitirá que os alunos experimentem os modelos antes de uma eventual aquisição. Quem decidir comprar a bike durante o período de locação poderá descontar do preço o equivalente a uma mensalidade. O abatimento será limitado a um único mês, independentemente do período em que o cliente permaneça no serviço.

Inicialmente, todas as bicicletas da frota de aluguel serão pretas. Lev e The Simple Gym também estudam incorporar a identidade visual da academia aos modelos.

Descontos também entram na parceria

A colaboração inclui ainda condições comerciais para alunos com matrícula ativa na The Simple Gym que optarem pela compra de bicicletas ou acessórios da Lev.

O desconto será de 10% para pagamentos à vista e de 7% nas compras parceladas, tanto no comércio eletrônico quanto nas lojas físicas da fabricante.

Para acessar o benefício, o consumidor precisará comprovar que possui matrícula ativa na academia. Nas compras online, a verificação será realizada pelo CPF; nas lojas, o documento deverá ser informado para validação.

A expectativa da The Simple Gym é que a parceria tenha aderência ao perfil dos seus alunos. Segundo Gustavo Rodrigues, fundador da rede, a colaboração reflete um movimento que já era observado entre os alunos. “Já estávamos percebendo que muitos dos nossos clientes estacionavam suas e-bikes em frente à The Simple Gym. Muitos já são usuários ou consumidores desse meio de transporte”, afirma.

“São pessoas que valorizam saúde, bem-estar, praticidade e qualidade de vida. O fato de poder experimentar a bicicleta por meio de uma modalidade de locação exclusiva para alunos torna a experiência ainda mais interessante porque permite entender como ela pode se encaixar de fato na rotina”, diz.

A parceria prevê uma via de mão dupla, com benefícios também para clientes da Lev interessados em frequentar as unidades da The Simple Gym. Os detalhes dessas condições, porém, ainda não foram divulgados.

Bicicletas elétricas: edição personalizada foi criada para os sócios da The Simple Gym, enquanto as companhias avaliam a aceitação do público

Projeto pode abrir caminho para outras iniciativas

Além das 40 unidades destinadas ao aluguel, a Lev desenvolveu bicicletas personalizadas em colaboração com a The Simple Gym. Inicialmente, esses modelos serão destinados a sócios e outros nomes ligados à rede de academias.

A experiência servirá para avaliar o interesse do público antes de uma possível ampliação das iniciativas entre as duas marcas.

Para Rodrigo Affonso, a bicicleta elétrica não substitui a prática esportiva, mas pode complementar uma rotina mais ativa. “Hoje, já existe uma consciência de que a bicicleta elétrica não é um produto que substitui a bike convencional ou a prática de exercício físico. Pelo contrário: é uma solução que incorpora a mobilidade urbana à vida das pessoas, oferecendo mais comodidade e facilidade nos deslocamentos”, afirma.

Segundo o executivo, o uso da bicicleta elétrica também pode reduzir barreiras enfrentadas nos deslocamentos urbanos. “Entendemos, inclusive, que ter uma bicicleta elétrica pode estimular a vontade de se exercitar, ao mesmo tempo que ajuda a evitar problemas como congestionamentos e a dificuldade de encontrar onde estacionar”, diz.

Para Gustavo Rodrigues, a bicicleta elétrica complementa uma visão mais ampla de bem-estar. “Na nossa visão, wellness é justamente olhar para o bem-estar como um todo. A bicicleta elétrica não substitui a prática de atividade física, mas pode complementar uma rotina mais ativa e saudável”, afirma.

Por enquanto, o principal teste está na própria locação. Ao restringir a primeira frota a 40 bicicletas e a um grupo específico de consumidores, a Lev poderá avaliar a procura por um formato que ainda não integra sua operação regular — e que reduz a necessidade de o consumidor desembolsar o valor integral de uma bicicleta elétrica antes de incorporá-la à rotina.