EXCLUSIVO: Como o KFC foi de 95 mil a 200 mil usuários no app em apenas dois meses

O KFC reformulou seu aplicativo no Brasil em junho e, dois meses depois, já colhe os primeiros resultados da mudança. Segundo dados enviados com exclusividade à EXAME, a base de usuários do aplicativo saltou de 95 mil para mais de 200 mil em apenas dois meses após a reformulação.

Segundo a empresa, a base habilitada para receber comunicações também teve um salto relevante, indo de 13 mil para 83 mil usuários no mesmo período. A empresa também já reúne mais de 200 mil contatos habilitados para comunicação por e-mail, outro canal reforçado na reformulação.

"Esse crescimento mostra não apenas uma ampliação da base instalada, mas também um avanço importante na capacidade do KFC de estabelecer uma comunicação direta e recorrente com seus consumidores", diz Fernanda Harb, diretora de Marketing e Vendas do KFC Brasil.

Crescimento sem investimento em mídia

Segundo Fernanda, o salto inicial na base não veio de verba publicitária. "O crescimento observado nos primeiros meses após o relançamento aconteceu sem investimento específico em mídia paga para aquisição de usuários. A adesão foi impulsionada principalmente pela integração do aplicativo às iniciativas já existentes da marca e pelos benefícios exclusivos oferecidos na plataforma", afirma.

A campanha #CHAMAOVAR foi um dos principais motores desse movimento, segundo Fernanda. Consumidores que interagiam voluntariamente com a ação no Instagram recebiam, por automação, o link de acesso ao app.

O KFC também passou a divulgar os cupons disponíveis na plataforma dentro do calendário orgânico das próprias redes sociais.

A primeira campanha paga dedicada ao aplicativo, via Meta Ads, só começou em 7 de agosto — depois que a maior parte do crescimento já havia sido registrada.

Uso de cupons mais que triplica

A reformulação também mudou o comportamento de compra no app.

Segundo Fernanda, comparando junho — mês do relançamento — com a média de janeiro a maio deste ano, a utilização de cupons digitais mais que triplicou, indo de uma média de 17 mil cupons por mês para 51 mil só em junho.

Em participação sobre o total de vendas, o indicador saiu de um teto de 1,1% no primeiro semestre para mais de 5% depois do relançamento.

A taxa de retenção do aplicativo está hoje acima de 40%, patamar que a executiva considera alinhado à média do setor de aplicativos de restaurantes.

Estratégia de dados e o papel da IA no aplicativo

A personalização com base no comportamento de navegação é o próximo passo da estratégia digital do KFC. Segundo Fernanda, essa capacidade de inteligência ainda está sendo construída.

"A estratégia de dados ainda está em fase de maturação. Neste momento, o KFC está estruturando a capacidade de conectar diferentes pontos da jornada do consumidor. O que fizemos para esse relançamento foi um benchmark de aplicativos para identificarmos as melhores práticas que pudéssemos aplicar ao nosso negócio", diz.

Segundo ela, as segmentações de hoje ainda não usam inteligência artificial (IA).

"As comunicações e segmentações são estruturadas por meio de modelos tradicionais. A prioridade neste momento é amadurecer a base de dados e ampliar a capacidade de identificação e compreensão da jornada do consumidor antes de avançar para modelos mais sofisticados de personalização", afirma.

Fernanda Harb: executiva é diretora de Marketing e Vendas do KFC Brasil (KFC/Divulgação)

A tecnologia por trás do app, de acordo com ela, é propriedade do Grupo Horizonte, controlador da marca, e utilizada em todos os países onde o grupo opera — com apoio de parceiros de mercado em frentes específicas, como réguas de relacionamento e usabilidade de totens.

Cupom orienta fluxo às lojas, mas não substitui delivery

Fernanda também explica como funciona, na prática, o estímulo de demanda às unidades físicas.

"Hoje, o aplicativo não direciona automaticamente pedidos para um determinado restaurante nem opera delivery próprio. A estratégia consiste em utilizar os benefícios digitais para estimular o fluxo às unidades físicas", diz.

Os cupons indicam em quais restaurantes podem ser utilizados, e o consumidor escolhe a unidade que melhor atende sua necessidade — recurso que a marca também usa para criar ofertas específicas por loja, em ativações locais ou sazonais.

Personalização por região começa a ganhar forma

Embora ainda não exista personalização individual por CPF — clientes com perfil semelhante recebem os mesmos cupons, independentemente do comportamento próprio —, a marca já trabalha com segmentação por localização, integrando canais online e físico.

Um exemplo citado pela executiva foi uma ativação realizada em agosto em sete shoppings de diferentes regiões do país: um e-mail convidando à ação foi enviado três dias antes, reforçado por SMS e notificação push no dia do evento.

Já existem, segundo Fernanda, réguas automatizadas ligadas à jornada no app: novos usuários recebem um cupom de boas-vindas — duas batatas pequenas por R$ 9,90 —, reforçado por nova comunicação caso não seja resgatado em três dias, além de estímulos para atualização do aplicativo e pedidos de avaliação para quem já teve mais de três sessões e resgates de cupom.

"Essa última iniciativa contribuiu para a evolução das avaliações do KFC nas lojas de aplicativos nos últimos meses", diz.

As ofertas começaram nacionais, mas já avançam para testes regionais. "Com a evolução da estratégia, o KFC já começou a trabalhar com clusters específicos, permitindo desenvolver ofertas de acordo com fatores como localização, sazonalidade e performance das unidades. Um dos primeiros testes acontece no Rio Grande do Sul", afirma Fernanda.

Dados sob gestão local

Sobre privacidade, a executiva detalha que o app coleta apenas nome, telefone e e-mail informados pelo próprio usuário no cadastro.

"O KFC não compartilha essa base com sua agência de mídia para criação de publicidade direcionada; as segmentações das campanhas de mídia são realizadas de forma independente pela agência", diz.

Segundo ela, os dados também não são compartilhados com a matriz global da Yum! Brands, dona da marca. A companhia avalia, no futuro, permitir que o próprio consumidor complemente voluntariamente o perfil com informações como endereço e data de aniversário.

Metas para os próximos 12 meses

Segundo Fernanda, já é possível observar um efeito positivo nas vendas totais associado à evolução dos canais digitais, ainda que o movimento esteja em estágio inicial.

"A expectativa é que essa contribuição ganhe relevância à medida que a base cresça, a recorrência aumente e o KFC amplie sua capacidade de utilizar o aplicativo para conectar benefícios, campanhas e visitas aos restaurantes", diz.

Para o fim de 2026, a meta da companhia é alcançar 7% de participação dos cupons digitais nas vendas totais, além de avançar em um roadmap de novas funcionalidades que inclui a implementação gradual de um programa de fidelidade.

"Mais do que perseguir apenas volume de usuários, nosso objetivo é construir uma base cada vez mais engajada e relevante para a estratégia digital do KFC no Brasil", afirma.