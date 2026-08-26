Nova marca da Cimed esgota 10 mil pedidos em 8 minutos

A Cimed esgotou em oito minutos o primeiro lote de Urso, nova marca de suplementação e lifestyle da farmacêutica. Ao todo, foram 10 mil pedidos, incluindo uma edição limitada acompanhada de itens exclusivos da marca.

Segundo a companhia, a marca registrou 1.250 vendas por minuto durante o lançamento, que aconteceu às 12h da quarta-feira, 26.

Diante da demanda, a Cimed prepara uma nova leva de produtos, com previsão de disponibilidade no início de setembro.

Meta de R$ 1 bilhão

A Urso marca a entrada da Cimed no mercado de suplementação. O portfólio inicial reúne três produtos: pré-treino, creatina e um shot energético.

Além dos produtos, a estratégia da marca inclui a criação de uma comunidade em torno da marca, além da proximidade com o universo de lifestyle.

À EXAME, João Adibe, CEO da Cimed, contou que a meta é alcançar R$ 1 bilhão em faturamento com a Urso em dois anos.

"Primeiro, precisamos entregar um produto de qualidade, conquistar a confiança do consumidor e transformar esse primeiro contato em recorrência", analisa o executivo.