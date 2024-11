Queridinha dos Faria Limers, Lev lança bicicleta feita de fibra de abacaxi e plástico reciclado

A Lev, companhia carioca de bicicletas elétricas, vem expandindo as suas lojas próprias em São Paulo – e se tornando um dos meios de transporte favoritos de quem circula pelo centro financeiro da cidade.

A empresa já conta com 9 lojas em São Paulo, espalhadas entre os bairros mais caros da cidade, como Faria Lima, Jardins, Itaim Bibi, Moema, Pinheiros, Vila Nova Conceição e Vila Mariana, além de uma loja em Santos, no litoral. No Rio de Janeiro, a companhia já conta com 19 lojas.

O aumento da produção e das vendas exigiu da companhia a busca pela sustentabilidade nos produtos. Por isso, a Lev acaba de firmar uma parceria com a Parley for the Oceans, organização global de proteção dos oceanos e reciclagem de resíduos. O objetivo é desenvolver bicicletas elétricas a partir de materiais ecológicos e sustentáveis.

O couro utilizado nas bikes é produzido a partir das fibras do abacaxi, chamado Piñatex. O objetivo é dar uma nova destinação ao resíduo sem a utilização de resíduos animais ou plásticos.

Já as partes plásticas, como os paralamas, serão produzidas a partir do Parley Ocean Plastic, tecido produzido a partir da reciclagem do lixo encontrado nos mares e regiões costeiras. O objetivo é reutilizar uma gama de materias plásticos que ameaçam à vida marinha e às comunidades costeiras.

Limpeza dos oceanos

Além da utilização dos materiais sustentáveis, as companhias ainda firmaram um acordo pela limpeza do litoral brasileiro. A cada bicicleta Lev x Parley vendida, mais de 200 metros quadrados da faixa litorânea passarão pela limpeza, buscando preservar as comunidades e ambientes em todo o país.

Para Bruno Affonso, sócio-fundador da Lev, a parceria retrata um desejo da companhia de se alinhar mais com a preservação ambiental. Ele conta que a parceria com a Parley permitiu uma ação significativa nessa direção, trazendo um resultado acima do esperado. “A colaboração traz inovação às nossas e-bikes e uma oportunidade concreta de impacto sustentável, que faz parte do DNA da Lev. Cada e-bike se torna uma oportunidade de transformar o plástico retirado da costa em algo positivo”, conta.

Como parte da colaboração, a Parley ainda vem promovendo ações de educação ambiental para os funcionários da Lev, incluindo capacitação sobre os oceanos e o clima.

O produto será lançado oficial em 1º de dezembro na praia de Leblon, no Rio de Janeiro. O lançamento ainda contará com uma palestra sobre a conservação dos oceanos e o impacto da limpeza dos ecossistemas.