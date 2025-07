Da academia ao suplemento: como Manu Cit se tornou a influenciadora de milhões do mundo fitness

A adolescente que mostrava nas redes sociais a rotina estudando para o vestibular de medicina é, menos de cinco anos depois, o símbolo fitness da geração Z. A curitibana de 21 anos abriu mão da faculdade e foi atrás de crescer junto com a audiência que havia angariado: passou a mostrar nos Stories do Instagram vídeos fazendo musculação, corrida e natação, seguindo uma alimentação equilibrada. Tudo dentro de 24 horas. Mesmo criticada por alguns por exibir um estilo de vida “inalcançável”, a jovem é a síntese de um mercado que só cresce: o setor fitness. Nele, Manu soube usar a audiência de 3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok para criar empresas que, juntas, faturam 90 milhões de reais.

A primeira aposta de Manu foi a Guday. Em 2023, lançou uma linha de jujubas funcionais, com ingredientes como creatina e melatonina, que auxiliam no condicionamento físico e no equilíbrio do sono. O mercado global de suplementos deve ultrapassar 1,25 trilhão de dólares em 2025, segundo a consultoria Future Market Insights. “À medida que o setor evolui, as marcas estão trazendo opções mais acessíveis. A ideia é que, no futuro, as pessoas possam consumir produtos saudáveis sem pagar mais por isso”, afirma Manu. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Norte Media, uma startup especializada na criação de marcas para influenciadores. A proposta chamou a atenção de fundos como Rebels, criado por Rony Meisler, criador da grife Reserva, e Moriah Asset, de Fabiano Zettel.

No ano passado, a empreendedora anunciou a abertura da The Simple Gym, seu segundo empreendimento, no Rio. Em um ambiente pensado para integrar saúde física e mental, a academia oferece modalidades como pilates e recuperação muscular, além da tradicional musculação. Em 2024, o Brasil se tornou o país com o maior número de academias do mundo: são 56.833, sendo que pelo menos metade é especializada (como as de crossfit, personal trainer ou exclusivas para mulheres). Os Estados Unidos lideravam o ranking até o ano anterior, com cerca de 55.000 espaços para exercício. “Para a geração Z, a academia se tornou um espaço de socialização, onde as pessoas fazem novas amizades alinhadas aos valores de bem-estar e longevidade”, diz Manu.

Além de malhar e suplementar vitaminas, Manu é adepta da corrida e, por isso, criou no final do ano passado a Good Run. A ideia é promover corridas de rua com a participação ativa da influenciadora. De olho no rendimento de seus treinos, Manu usa aplicativos para monitorar os próprios resultados e acompanhar o progresso no longo prazo. Garmin e Strava estão entre seus preferidos. “Eles são essenciais para eu entender como está meu desempenho, o que posso melhorar e como planejar a próxima corrida”, afirma a curitibana. “E eu vejo todos os dados de todas as pessoas com quem me importo, inclusive das minhas rivais.”