Apple divulga balanço hoje e vira aposta contra gasto bilionário em IA

A Apple divulga o seu balanço do terceiro trimestre fiscal nesta quinta-feira, 30, após o fechamento do pregão, em um momento em que virou uma das principais apostas de investidores que querem exposição à inteligência artificial (IA) sem participar da corrida bilionária por data centers, chips e infraestrutura.

As ações da Apple sobem 15% apenas em julho e acumulam alta de 22% em 2026, o melhor desempenho entre as empresas do grupo conhecido como "Sete Magníficas". A companhia também voltou a ultrapassar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado, feito alcançado apenas pela Nvidia.

Enquanto a Microsoft, a Meta e a Alphabet, dona do Google, ampliam bilhões de dólares em investimentos para a IA, o que tem preocupado investidores sobre o ritmo do retorno, a Apple adota cautela. As informações são da Bloomberg.

"O desempenho superior em meio à rotação de ativos supera qualquer expectativa, visto que o setor de memórias é o principal foco dos investidores. O fato de a ação estar apresentando um desempenho tão bom, apesar disso, é algo que intriga", na avaliação do gestor sênior da Synovus Trust Co, Dan Morgan, à agência.

Os papéis da Apple (AAPL), porém, caem 1,83% no pregão desta quinta-feira, 30, por volta das 11h22 (horário de Brasília), a US$ 332, na bolsa de Nova York.

A aposta contra o alto custo da IA

O contraste com o restante do setor ficou mais evidente em julho. O Nasdaq 100, que mede o desempenho das 100 maiores empresas focadas em tecnologia e inovação, acumula queda de 8% no mês, enquanto a diferença de desempenho em relação à Apple é a maior em mais de duas décadas.

Investidores passaram a chamar esse movimento de "anti-capex AI trade" ou "negociação anti-investimento em IA", na tradução livre. Isto é, uma aposta em empresas que se beneficiam da IA sem precisar gastar bilhões de dólares para construir infraestrutura.

"Todo mundo está falando da negociação da Apple, e você talvez já tenha ouvido isso, a negociação anti-investimento em IA", segundo o diretor de investimentos do Sparrow Growth Fund, Gerald Sparrow, em entrevista à Bloomberg.

Apple vai na contramão dos gastos

Na quarta-feira, 29, o Nasdaq 100 caiu 2,1%, enquanto o índice de semicondutores da Bolsa da Filadélfia (SOX) recuou 5,3% no dia. A Apple, por outro lado, caiu menos de 1%, após subir quase 6% nas três sessões anteriores.

Os balanços recentes também reforçaram a divisão. A Meta recuou após elevar a previsão de investimentos de capital (capex) para 2026, repetindo a reação negativa vista com a Alphabet na semana passada. Já a Microsoft disparou após apresentar forte crescimento na divisão de nuvem Azure.

Já a Amazon, que aposta pesado em IA, divulga resultados hoje ao lado da Apple.

Custos de memória entram no radar

O mercado espera que a Apple registre alta de 18% no lucro líquido e crescimento de 16% na receita no terceiro trimestre fiscal. E apontam, ainda, para uma desaceleração do crescimento nos próximos trimestres, enquanto a margem operacional da companhia segue pressionada.

Isso porque a corrida por IA pode afetar a empresa de forma indireta via aumento dos custos de componentes. A forte demanda por capacidade computacional já elevou os preços de chips de memória, que representam entre 10% e 20% do custo de fabricação de um smartphone, conforme dados da IDC divulgados pela Bloomberg.

Valuation elevado aumenta pressão

Outro ponto de atenção é a própria valorização das ações, visto que a Apple negocia a cerca de 35 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, próximo do maior nível desde 2008 e acima da média histórica da companhia.

"Tudo teria de correr perfeitamente bem para a Apple manter sua avaliação de mercado, e qualquer deslize na teleconferência de resultados poderia derrubá-la", segundo o diretor de investimentos da Andersen Capital Management, Peter Andersen.

O analista do banco Baird, William Power, acrescentou que o montante elevado pode ser um sinal para uma queda iminente, pois todas as vezes que a Apple atingiu o patamar de trilhão de dólares "teve desempenho inferior ao do S&P 500 nos períodos subsequentes de seis e 12 meses."

"A Apple realmente se beneficiou da rotação no setor de tecnologia, e é razoável pensar que, se o pêndulo oscilar de volta para a IA, ela poderá ficar muito vulnerável", complementou também Morgan.