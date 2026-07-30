Palmeiras é a Argentina do Brasileirão? Arbitragem gera debate após goleada

Abel Ferreira: treinador defendeu as decisões de arbitragem do jogo contra o Vitória ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )
Colaboradora
Publicado em 30 de julho de 2026 às 11h37.
A goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, 29, no Barradão, terminou com o resultado em segundo plano.
As decisões da arbitragem dominaram o debate após o apito final e provocaram forte repercussão entre torcedores nas redes sociais, com comparações ao favorecimento atribuído à seleção argentina durante a Copa do Mundo.
Na entrevista coletiva, Abel Ferreira saiu em defesa do árbitro Alex Stefano e afirmou que não vê margem para discussão nos dois cartões vermelhos aplicados aos jogadores do Vitória ainda na etapa inicial.
O Palmeiras é a Argentina do Brasileirão https://t.co/Re155Irbqe
— Raphael (@raphaelbz) July 30, 2026
O treinador considerou corretas as expulsões de Cacá e Luan Cândido e elogiou a postura da arbitragem por seguir o regulamento, mesmo diante da pressão dos jogadores e da torcida.
Abel também comentou o histórico disciplinar de Luan Cândido para justificar a decisão e afirmou que o árbitro teve coragem para aplicar a regra.
Maior assalto da história do Brasileirão e óbvio que seria a favor do Palmeiras como sempre
A Argentina dos clubes
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Antes das expulsões, o Vitória reclamou de um lance envolvendo Maurício. Em uma disputa de bola, o meia do Palmeiras atingiu o rosto de Cacá, mas recebeu apenas cartão amarelo.
O VAR analisou a jogada e optou por não recomendar revisão para possível expulsão, decisão que aumentou a insatisfação dos baianos.
Na avaliação de Abel Ferreira, esse foi o único lance passível de interpretações diferentes. Segundo o português, tanto o árbitro quanto o VAR entenderam que a advertência era suficiente, embora reconheça que outras pessoas possam ter opinião diferente.
Além da polêmica, Abel valorizou a atuação da equipe e destacou a regularidade do Palmeiras na temporada. Com o empate do Flamengo diante do Internacional, o Verdão abriu oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
O treinador afirmou que a principal característica da equipe é a consistência e ressaltou que o desempenho coletivo está acima das individualidades.
Depois de ampliar a vantagem na ponta do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Fortaleza no domingo, às 16h, de Brasília, pelo jogo de ida das oitavas de final, no Nubank Parque.