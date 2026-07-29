Bacio di Latte dá segundo pote de gelato grátis em nova edição de 'Bacio em Dobro'

A Bacio di Latte realiza na quinta-feira, 30, uma nova edição da "Bacio em Dobro", campanha que oferece um segundo pote de gelato gratuitamente na compra dos tamanhos Solo (490 ml), Amici (630 ml) ou Famiglia (1,3 L).

A ação vale tanto para as lojas físicas quanto para os canais de delivery da rede.

Essa é a terceira edição da "Bacio em Dobro", que nasceu em 2024 como uma ação sazonal para celebrar a Semana do Sorvete. Em 2025, a marca repetiu a estratégia durante o Dia do Sorvete e classificou a iniciativa como uma de suas principais ações de engajamento e faturamento.

Segundo a Bacio, no ano passado a rede comercializou cerca de 40 toneladas de gelato durante a campanha.

Promoções simultâneas

A Bacio destaca que a iniciativa acontece em paralelo a outra promoção nacional, a "Diversão Monstruosa", que sorteará uma viagem aos parques da Universal, nos Estados Unidos.

Inspirada no filme Minions & Monstros, a promoção acontece até o dia 8 de agosto. Clientes cadastrados no Clube Bacio recebem um número da sorte a cada R$ 35 em compras para concorrer a uma viagem para quatro pessoas ao Universal Studios Hollywood ou ao Universal Orlando Resort.

Ambas as ativações têm como foco estimular o fluxo de consumidores, aumentar o volume de vendas em um curto período e incentivar novas compras.

“Ao unir o 'Bacio em Dobro' à campanha 'Diversão Monstruosa', a marca amplia as oportunidades de participação dos clientes, permitindo que aproveitem a ação enquanto concorrem aos prêmios”, informa a empresa em comunicado.

Fundada em 2011, atualmente a Bacio di Latte soma mais de 230 pontos de venda no Brasil e outras 23 unidades na Califórnia.