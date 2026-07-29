Marketing

Bacio di Latte dá segundo pote de gelato grátis em nova edição de 'Bacio em Dobro'

Promoção acontece por um dia e é válida para compras em lojas físicas e pelos canais de delivery

Bacio di Latte: rede realiza terceira edição da promoção "Bacio em Dobro" (Romero Cruz/Divulgação)

Bacio di Latte: rede realiza terceira edição da promoção "Bacio em Dobro" (Romero Cruz/Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 29 de julho de 2026 às 12h22.

A Bacio di Latte realiza na quinta-feira, 30, uma nova edição da "Bacio em Dobro", campanha que oferece um segundo pote de gelato gratuitamente na compra dos tamanhos Solo (490 ml), Amici (630 ml) ou Famiglia (1,3 L).

A ação vale tanto para as lojas físicas quanto para os canais de delivery da rede.

Essa é a terceira edição da "Bacio em Dobro", que nasceu em 2024 como uma ação sazonal para celebrar a Semana do Sorvete. Em 2025, a marca repetiu a estratégia durante o Dia do Sorvete e classificou a iniciativa como uma de suas principais ações de engajamento e faturamento.

Segundo a Bacio, no ano passado a rede comercializou cerca de 40 toneladas de gelato durante a campanha.

Promoções simultâneas

A Bacio destaca que a iniciativa acontece em paralelo a outra promoção nacional, a "Diversão Monstruosa", que sorteará uma viagem aos parques da Universal, nos Estados Unidos.

Inspirada no filme Minions & Monstros, a promoção acontece até o dia 8 de agosto. Clientes cadastrados no Clube Bacio recebem um número da sorte a cada R$ 35 em compras para concorrer a uma viagem para quatro pessoas ao Universal Studios Hollywood ou ao Universal Orlando Resort.

Ambas as ativações têm como foco estimular o fluxo de consumidores, aumentar o volume de vendas em um curto período e incentivar novas compras.

“Ao unir o 'Bacio em Dobro' à campanha 'Diversão Monstruosa', a marca amplia as oportunidades de participação dos clientes, permitindo que aproveitem a ação enquanto concorrem aos prêmios”, informa a empresa em comunicado.

Fundada em 2011, atualmente a Bacio di Latte soma mais de 230 pontos de venda no Brasil e outras 23 unidades na Califórnia.

Acompanhe tudo sobre:Bacio di LattePromoçõesestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Como a Eudora vendeu 3,7 milhões de batons com o Dia do Batom

EXCLUSIVO: IA muda a jornada de compra e redefine papel dos creators

Trident escolhe Maluma para liderar campanha em toda a América Latina

'A perfeição enjoa': para ex-executivo do Google, imperfeições são sinais de autenticidade

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Posso usar lucro do FGTS para pagar financiamento imobiliário?

Exame IN

Aegon alerta para risco subestimado antes da decisão do Fed — e ele passa pelo Brasil

Mercados

Preferimos jogar seguro diante da incerteza macro, diz CFO do Santander após balanço

Inteligência Artificial

Para Zuckerberg, que banir IA da China não é vantagem para os EUA