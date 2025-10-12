A nova aposta de R$ 25 milhões da dona do Outback: um delivery só de saladas

O que fez uma empresa de frango frito e hambúrguer apostar em saladas? A resposta está no comportamento do consumidor. A Bold Hospitality Company, dona das marcas Outback, Abbraccio e Aussie Chicken & More, percebeu que metade dos pedidos do Aussie — marca conhecida pelos hambúrgueres e frangos empanados — eram de saladas. O dado surpreendeu o time e deu origem à Aussie Salad, nova marca 100% digital lançada em 8 de outubro.

“Vimos um movimento claro de consumo mais consciente, especialmente no horário de almoço. E, curiosamente, nosso público já escolhia as saladas com frequência. Decidimos ouvir o cliente e transformar isso em negócio”, conta Claudia Vilhena, vice-presidente de marketing e vendas da Bold com exclusividade à EXAME.

Com a nova frente de negócio, a Bold projeta faturar (só com a nova marca) R$ 25 milhões no primeiro ano de operação da Aussie Salad, com cerca de 50 mil pedidos mensais — praticamente o mesmo volume atual do Aussie Chicken & More.

“O investimento não é alto, porque aproveitamos nossas estruturas e equipes já treinadas. É uma nova fonte de receita dentro do mesmo restaurante”, afirma a executiva.

A aposta está no público urbano, que busca praticidade e sabor, com forte adesão no delivery durante a semana.

Da cozinha artesanal para o delivery saudável

A Aussie Salad nasce com cinco opções fixas de saladas e a possibilidade de o cliente montar sua própria combinação, escolhendo proteínas, molhos e ingredientes. Os preços variam de R$ 42,90 a R$ 57,90 nas versões tradicionais e a partir de R$ 59,90 nas personalizáveis, com combos que incluem chips e bebida por R$ 61,90.

Mas o diferencial, segundo a executiva, está no sabor. “Não é aquela salada sem graça de quem está de dieta. As nossas têm um sweet and spice especial, o ‘DNA Bold’ que o consumidor já reconhece nas nossas marcas”, afirma.

Escala nacional em tempo recorde

A marca estreou em 22 pontos de delivery em São Paulo, via iFood e 99Food, e deve chegar a mais de 140 operações até o início de novembro, alcançando 21 estados brasileiros.

A expansão acelerada se deve ao uso da infraestrutura já existente dos restaurantes Outback e Abbraccio, onde as receitas são preparadas. “Isso nos permite escalar rápido sem abrir novas cozinhas. As saladas são feitas com os mesmos padrões de qualidade das nossas marcas”, diz a executiva.

Estratégia para 2026: consumo fora do lar e Copa do Mundo

Além da nova marca, o grupo planeja um fim de ano forte em consumo e novas campanhas no Outback e Abbraccio. “O próximo ano deve ser de retomada. Teremos Copa do Mundo, o que combina com o nosso DNA de celebração fora de casa”, diz Vilhena.

A executiva adianta que, por ora, a Aussie Salad seguirá 100% digital, sem planos de lojas físicas. “Queremos testar o modelo, ouvir o consumidor e entender o potencial de expansão,” diz a executiva que acredita que a nova marca de saladas deve representar entre 4 e 6% do faturamento de delivery de Bold em 2026.