Negócios

Quais são as maiores empresas de alimentação do Brasil? Veja quanto eles faturam

Estudo do IRTT faz panorama do setor de foodservice: R$ 48 bilhões em vendas e mais de 13 mil pontos de vendas

McDonald's: rede de fast food lidera com mais de 3.200 lojas e R$ 15 bilhões em vendas (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11h50.

Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 11h52.

O setor de food service alcançou R$ 48,4 bilhões em vendas, representando 3,9% do valor total das 300 maiores varejistas do país. A informação faz parte da pesquisa TOP 300, realizada pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O levantamento do setor abriga 18 empresas no ranking das maiores do Brasil e soma 13.123 pontos de venda físicos. Além disso, as vendas digitais desempenham um papel significativo nos negócios, com muitas empresas investindo em aplicativos próprios ou se integrando a marketplaces especializados como iFood e Rappi.

A digitalização e o uso do delivery se destacam, com crescimento médio de 12,7% nas empresas que divulgaram seus resultados nos últimos dois anos. O levantamento destaca a eficiência operacional e o controle de processos.

Outro fator relevante é o modelo de negócios predominante no setor: o franchising. Esse sistema reduz a necessidade de grandes investimentos por parte dos franqueadores, permitindo foco em gestão, treinamento e boas práticas. Atualmente, 822 redes operam no Brasil por meio do modelo de franquias, representando 17,1% das vendas totais de franquias no país.

As maiores empresas de foodservice do Brasil

Na liderança, o McDonald's continua a se consolidar como o gigante do setor, com R$ 15,8 bilhões em vendas e 3.322 unidades. A empresa também é uma das maiores empregadoras do setor, com 70.000 funcionários no Brasil.

Logo atrás, na segunda posição, está a Zamp, dona do Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway, com vendas de R$ 8,2 bilhões e 2.708 lojas.

Em seguida, o Madero ocupa a terceira posição no ranking com R$ 2,7 bilhões em vendas com 275 unidades. Na quarta posição está o Habib's, com R$ 2,5 bilhões e 254 lojas em operação. O Outback aparece na quinta posição com vendas de R$ 2,5 bilhões e 247 unidades.

Entre os cinco maiores, apenas o Madeiro e o Outback não operam no modelo de franquias.

Confira o ranking completo a seguir:

EmpresaVendas (R$ em bilhões)Número de Lojas
Arcos Dorados (McDonald's)15,83.322
Zamp8,22.708
Madero2,7275
Habib's2,5254
Blooming Brands (Outback)2,5247
Rede Graal2514
International Meal Company Alimentação (MC)2564
Coco Bambu291
Grupo Trigo1,8180
BFFC (Bob's)1,5951
Giraffas1,1669
Oggi Sorvetes1100
Chiquinho Sorvetes1184
Halipar0,9100
Bacio di Latte0,862
Sodie Doces0,755
Domino'so,7129
Mania de Churrascoo,6130
