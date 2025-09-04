Quais são as maiores empresas de alimentação do Brasil? Veja quanto eles faturam

O setor de food service alcançou R$ 48,4 bilhões em vendas, representando 3,9% do valor total das 300 maiores varejistas do país. A informação faz parte da pesquisa TOP 300, realizada pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O levantamento do setor abriga 18 empresas no ranking das maiores do Brasil e soma 13.123 pontos de venda físicos. Além disso, as vendas digitais desempenham um papel significativo nos negócios, com muitas empresas investindo em aplicativos próprios ou se integrando a marketplaces especializados como iFood e Rappi.

A digitalização e o uso do delivery se destacam, com crescimento médio de 12,7% nas empresas que divulgaram seus resultados nos últimos dois anos. O levantamento destaca a eficiência operacional e o controle de processos.

Outro fator relevante é o modelo de negócios predominante no setor: o franchising. Esse sistema reduz a necessidade de grandes investimentos por parte dos franqueadores, permitindo foco em gestão, treinamento e boas práticas. Atualmente, 822 redes operam no Brasil por meio do modelo de franquias, representando 17,1% das vendas totais de franquias no país.

As maiores empresas de foodservice do Brasil

Na liderança, o McDonald's continua a se consolidar como o gigante do setor, com R$ 15,8 bilhões em vendas e 3.322 unidades. A empresa também é uma das maiores empregadoras do setor, com 70.000 funcionários no Brasil.

Logo atrás, na segunda posição, está a Zamp, dona do Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway, com vendas de R$ 8,2 bilhões e 2.708 lojas.

Em seguida, o Madero ocupa a terceira posição no ranking com R$ 2,7 bilhões em vendas com 275 unidades. Na quarta posição está o Habib's, com R$ 2,5 bilhões e 254 lojas em operação. O Outback aparece na quinta posição com vendas de R$ 2,5 bilhões e 247 unidades.

Entre os cinco maiores, apenas o Madeiro e o Outback não operam no modelo de franquias.

Confira o ranking completo a seguir:

Empresa Vendas (R$ em bilhões) Número de Lojas Arcos Dorados (McDonald's) 15,8 3.322 Zamp 8,2 2.708 Madero 2,7 275 Habib's 2,5 254 Blooming Brands (Outback) 2,5 247 Rede Graal 2 514 International Meal Company Alimentação (MC) 2 564 Coco Bambu 2 91 Grupo Trigo 1,8 180 BFFC (Bob's) 1,5 951 Giraffas 1,1 669 Oggi Sorvetes 1 100 Chiquinho Sorvetes 1 184 Halipar 0,9 100 Bacio di Latte 0,8 62 Sodie Doces 0,7 55 Domino's o,7 129 Mania de Churrasco o,6 130