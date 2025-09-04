Quais são as maiores empresas de alimentação do Brasil? Veja quanto eles faturam

McDonald's: rede de fast food lidera com mais de 3.200 lojas e R$ 15 bilhões em vendas (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11h50.
O setor de food service alcançou R$ 48,4 bilhões em vendas, representando 3,9% do valor total das 300 maiores varejistas do país. A informação faz parte da pesquisa TOP 300, realizada pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
O levantamento do setor abriga 18 empresas no ranking das maiores do Brasil e soma 13.123 pontos de venda físicos. Além disso, as vendas digitais desempenham um papel significativo nos negócios, com muitas empresas investindo em aplicativos próprios ou se integrando a marketplaces especializados como iFood e Rappi.
A digitalização e o uso do delivery se destacam, com crescimento médio de 12,7% nas empresas que divulgaram seus resultados nos últimos dois anos. O levantamento destaca a eficiência operacional e o controle de processos.
Outro fator relevante é o modelo de negócios predominante no setor: o franchising. Esse sistema reduz a necessidade de grandes investimentos por parte dos franqueadores, permitindo foco em gestão, treinamento e boas práticas. Atualmente, 822 redes operam no Brasil por meio do modelo de franquias, representando 17,1% das vendas totais de franquias no país.
Na liderança, o McDonald's continua a se consolidar como o gigante do setor, com R$ 15,8 bilhões em vendas e 3.322 unidades. A empresa também é uma das maiores empregadoras do setor, com 70.000 funcionários no Brasil.
Logo atrás, na segunda posição, está a Zamp, dona do Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway, com vendas de R$ 8,2 bilhões e 2.708 lojas.
Em seguida, o Madero ocupa a terceira posição no ranking com R$ 2,7 bilhões em vendas com 275 unidades. Na quarta posição está o Habib's, com R$ 2,5 bilhões e 254 lojas em operação. O Outback aparece na quinta posição com vendas de R$ 2,5 bilhões e 247 unidades.
Entre os cinco maiores, apenas o Madeiro e o Outback não operam no modelo de franquias.
Confira o ranking completo a seguir:
|Empresa
|Vendas (R$ em bilhões)
|Número de Lojas
|Arcos Dorados (McDonald's)
|15,8
|3.322
|Zamp
|8,2
|2.708
|Madero
|2,7
|275
|Habib's
|2,5
|254
|Blooming Brands (Outback)
|2,5
|247
|Rede Graal
|2
|514
|International Meal Company Alimentação (MC)
|2
|564
|Coco Bambu
|2
|91
|Grupo Trigo
|1,8
|180
|BFFC (Bob's)
|1,5
|951
|Giraffas
|1,1
|669
|Oggi Sorvetes
|1
|100
|Chiquinho Sorvetes
|1
|184
|Halipar
|0,9
|100
|Bacio di Latte
|0,8
|62
|Sodie Doces
|0,7
|55
|Domino's
|o,7
|129
|Mania de Churrasco
|o,6
|130