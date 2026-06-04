Brasil está entre os países que mais compram ingressos para a Copa do Mundo

Estados Unidos, Brasil e Portugal lideram a venda de ingressos para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O levantamento é da plataforma de revenda SeatGeek e aponta também que os jogos das três seleções estão com os maiores preços médios entre todas as equipes do torneio.

Média é maior do que outras seleções

Os Estados Unidos aparecem no topo da lista de seleções mais procuradas pelos torcedores. O valor médio dos ingressos para os jogos da equipe anfitriã chega a US$ 1.453, cerca de R$ 7.350 na cotação atual.

A estreia dos Estados Unidos será contra o Paraguai, no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O confronto também aparece como o ingresso mais caro do Mundial até agora, com valor médio de US$ 1.765, cerca de R$ 9 mil.



Já o Brasil ocupa a segunda colocação, com ticket médio de US$ 1.316, aproximadamente R$ 6.700. A Seleção Brasileira inicia sua campanha diante de Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em New Jersey. Para essa partida, o preço médio dos ingressos é de US$ 1.434, aproximadamente R$ 7.250.

E Portugal fecha o Top 3, com média de US$ 1.237, o equivalente a cerca de R$ 6.300. O primeiro jogo dos portugueses, que será contra RD Congo, está custando US$ 1.179 (cerca de R$ 5.918).

Como funciona o preço dinâmico?

Especialistas também apontam que a adoção do chamado preço dinâmico ajuda a explicar os valores elevados dos bilhetes. O modelo ajusta o preço conforme a demanda aumenta ou diminui.

“O preço dinâmico ajusta o valor do ingresso de acordo com a procura. Apesar do modelo poder tornar as entradas mais caras, também pode ocorrer justamente o contrário”, explica Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard à EXAME. Segundo ele, a tendência já é realidade em outros mercados e deve chegar ao futebol brasileiro nos próximos anos.

“Será apenas uma questão de tempo. Mas isso exige reorganização da indústria, incluindo liberar o mercado secundário e combater o cambismo”, afirma.

A força do público sul-americano também chama atenção na corrida por ingressos. Além do Brasil, países como Argentina, Colômbia e Equador aparecem entre os que mais compram entradas para o Mundial.

EUA querem repetir impacto histórico de 1994

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, acredita que o torneio de 2026 deve repetir o impacto histórico da edição realizada nos Estados Unidos em 1994.

“Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas e de tantos países diferentes. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa também será”, comenta Freitas também à EXAME.

Os números divulgados anteriormente pela Fifa ajudam a explicar o fenômeno. Durante as primeiras fases de venda, a entidade registrou mais de 500 milhões de solicitações de ingressos em apenas 33 dias. Além dos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, os maiores volumes de compra vieram de Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.