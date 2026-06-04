Brasil está entre os países que mais compram ingressos para a Copa do Mundo

Ingressos da Copa do Mundo: Jogos de Estados Unidos, Brasil e Portugal registram alta procura e ingressos acima da média (Imagem gerada por IA)
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Publicado em 4 de junho de 2026 às 06h46.
Estados Unidos, Brasil e Portugal lideram a venda de ingressos para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O levantamento é da plataforma de revenda SeatGeek e aponta também que os jogos das três seleções estão com os maiores preços médios entre todas as equipes do torneio.
Os Estados Unidos aparecem no topo da lista de seleções mais procuradas pelos torcedores. O valor médio dos ingressos para os jogos da equipe anfitriã chega a US$ 1.453, cerca de R$ 7.350 na cotação atual.
A estreia dos Estados Unidos será contra o Paraguai, no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O confronto também aparece como o ingresso mais caro do Mundial até agora, com valor médio de US$ 1.765, cerca de R$ 9 mil.
Já o Brasil ocupa a segunda colocação, com ticket médio de US$ 1.316, aproximadamente R$ 6.700. A Seleção Brasileira inicia sua campanha diante de Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em New Jersey. Para essa partida, o preço médio dos ingressos é de US$ 1.434, aproximadamente R$ 7.250.
E Portugal fecha o Top 3, com média de US$ 1.237, o equivalente a cerca de R$ 6.300. O primeiro jogo dos portugueses, que será contra RD Congo, está custando US$ 1.179 (cerca de R$ 5.918).
Especialistas também apontam que a adoção do chamado preço dinâmico ajuda a explicar os valores elevados dos bilhetes. O modelo ajusta o preço conforme a demanda aumenta ou diminui.
“O preço dinâmico ajusta o valor do ingresso de acordo com a procura. Apesar do modelo poder tornar as entradas mais caras, também pode ocorrer justamente o contrário”, explica Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard à EXAME. Segundo ele, a tendência já é realidade em outros mercados e deve chegar ao futebol brasileiro nos próximos anos.
“Será apenas uma questão de tempo. Mas isso exige reorganização da indústria, incluindo liberar o mercado secundário e combater o cambismo”, afirma.
A força do público sul-americano também chama atenção na corrida por ingressos. Além do Brasil, países como Argentina, Colômbia e Equador aparecem entre os que mais compram entradas para o Mundial.
Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, acredita que o torneio de 2026 deve repetir o impacto histórico da edição realizada nos Estados Unidos em 1994.
“Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas e de tantos países diferentes. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa também será”, comenta Freitas também à EXAME.
Os números divulgados anteriormente pela Fifa ajudam a explicar o fenômeno. Durante as primeiras fases de venda, a entidade registrou mais de 500 milhões de solicitações de ingressos em apenas 33 dias. Além dos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, os maiores volumes de compra vieram de Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.
A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.