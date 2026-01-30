Adidas e Boca Rosa lançam primeira collab de moda e beleza para o Carnaval

Adidas e Bianca Andrade, a Boca Rosa, se uniram em uma nova collab que chega ao mercado nesta sexta-feira, 30, como parte de uma estratégia mais ampla da marca alemã para aprofundar sua conexão com a cultura brasileira e ampliar sua presença no território de lifestyle. A coleção Adidas Originals Carnaval x Boca Rosa marca a primeira co-criação da Adidas com uma marca de beleza no Brasil e também a estreia de Bianca em uma colaboração no universo da moda com uma marca global.

Desenvolvida ao longo de cerca de um ano e meio, a linha foi pensada para dialogar com o Carnaval, tratado pela Adidas como um ativo cultural relevante e uma plataforma de conexão com novos públicos. “Desde o ano passado, intensificamos o número de cocriações no Brasil. É uma estratégia para estar mais perto do consumidor local, conectado à cultura e aos momentos que fazem sentido para ele”, diz Jessica Silva, gerente sênior de Lifestyle da Adidas Brasil, a EXAME.

A coleção reúne roupas, acessórios e uma edição especial do Superstar, principal silhueta da adidas Originals no projeto. O tênis chega em rosa com detalhes em prata, acabamento vinílico e aplicações das mini-bocas, símbolo da Boca Rosa. Segundo a executiva, o material foi escolhido também por critérios funcionais. “Pensamos em um produto que pudesse ser usado no Carnaval. O acabamento facilita a limpeza e responde à lógica de uso intenso”, diz.

Além do calçado, a linha reúne tops, shorts, pochetes e bodies, alguns com bolsos internos pensados para o uso em blocos de rua. O bucket popularizado pela influenciadora durante sua participação no Big Brother Brasil, em 2020, também foi resgatado.

Ao todo, a coleção soma cerca de dez itens, volume maior do que colaborações anteriores da Adidas no Brasil, como a parceria com o cantor Jão, que contou apenas com um tênis e uma camiseta e esgotou rapidamente. “Aqui falamos de uma coleção completa, com peças criadas especificamente para o Carnaval”, afirma Silva.

Do lado de Bianca Andrade, a colaboração é apresentada como um movimento estratégico de expansão da Boca Rosa para além da maquiagem. “É a primeira vez que saio oficialmente do território da beleza para uma collab de moda com marca global. Faz sentido porque moda e beleza caminham juntas, e porque a adidas já fazia parte da minha vida como consumidora”, diz a empresária. Segundo ela, a parceria começou a ser desenhada em 2024, dentro de um acordo de longo prazo que já previa ações e ativações no Brasil.

A Boca Rosa entra na coleção também com o lançamento do Lip Star metalizado, produto de edição limitada na cor rosa, com acabamento de alto brilho. O item não será vendido diretamente, mas poderá ser trocado por pontos do adiClub, o programa de recompensas da Adidas, em lojas selecionadas. “O gloss entra como extensão do styling. É maquiagem pensada como acessório”, afirma Bianca.

Alcance e comunidade

Para a Adidas, a escolha da criadora passa por critérios que vão além do alcance. “A Bianca já é nossa parceira desde 2024. Quando pensamos em Carnaval, moda, cultura e uma conversa mais forte com o público feminino, o nome dela surgiu de forma natural”, diz a gerente sênior de Lifestyle da Adidas Brasil. A executiva destaca que a marca tem buscado parcerias de longo prazo, e não ações pontuais. “Queremos parceiros que façam sentido para os territórios que queremos desenvolver.”

A estratégia inclui uma sequência de colaborações locais nos últimos dois anos, como a parceria com a marca de high fashion Artemis e colaborações recorrentes com marcas brasileiras como a Farm. “Não é fazer collab por fazer. Cada projeto responde a um território específico: Gen Z, moda, feminino, cultura”, diz Silva.

Do ponto de vista de Bianca, a presença da marca Boca Rosa dentro das lojas da Adidas amplia alcance e visibilidade. “Estar nas lojas de uma marca global traz uma exposição que eu não conseguiria sozinha. Ao mesmo tempo, a Adidas ganha um rosto que entrega além do contrato e fala com uma comunidade muito engajada”, diz. Hoje, segundo a empresária, cerca de 70% das vendas da Boca Rosa têm origem direta em sua base de seguidores.

A força da cocriação

A coleção também reflete a lógica de cocriação adotada pelas duas marcas. A campanha e os conteúdos foram desenvolvidos pelo time interno da Boca Rosa, em parceria com a Adidas. “Eles entenderam que a minha narrativa é parte do que funciona”, afirma Bianca. “Quando faço uma collab, eu vivo a marca. Isso é estratégia.”

Para a adidas, o retorno vai além da venda direta. “O principal indicador é ver as pessoas falando da marca, comentando, compartilhando. Quando o assunto vira conversa, a estratégia está funcionando”, diz Silva. A executiva não divulga números de investimento nem metas de vendas, mas afirma que a expectativa é que a coleção dure ao longo do Carnaval, diferentemente de colaborações mais limitadas que se esgotam em poucas horas.

A coleção adidas Originals Carnaval x Boca Rosa está disponível no site da adidas e em lojas selecionadas no Brasil. O lançamento reforça o movimento da marca de tratar o Brasil como um mercado estratégico para inovação local. “Não é só sobre tamanho ou faturamento. É sobre relevância cultural”, finaliza Silva.

Marketing Trends | Bianca além da collab

A colaboração com a Adidas se insere em uma estratégia mais ampla de Bianca Andrade para ampliar os territórios de atuação da Boca Rosa. No Marketing Trends, videocast da EXAME, a empresária relata como estruturou um negócio a partir da própria audiência e passou a tratar marketing, distribuição e comunidade como eixos do crescimento.

Na entrevista, ela descreve a operação independente da marca, com decisões concentradas em portfólio, canais de venda e parcerias estratégicas, além do foco em ganho de escala. Um ano após assumir o controle integral do negócio, com o fim do contrato com a Payot, a influenciadora lançou mais de 100 produtos.

Em 2025, a Boca Rosa registrou alta de 115%, abaixo do projetado. Bianca atribui parte do impacto a problemas operacionais ligados a embalagens, que levaram a marca a ficar meses sem vender e exigiram uma resposta direta com comunicação ativa com consumidores, revisão de processos e custo adicional para recompor a confiança da base.

Para 2026, a expectativa é alcançar R$ 400 milhões em faturamento, com prioridade na consolidação da operação, ampliação de canais e uso de parcerias como instrumento de escala. Segundo a influenciadora, o foco está menos em volume de lançamentos e mais em execução, distribuição e fortalecimento da relação com a comunidade, ativo central do negócio e motor de recorrência e crescimento. Acompanhe.